狂偷高鐵、台鐵200條電纜線 台中警赴苗栗抓3嫌全收押

苗栗胡姓男子等人鎖定高鐵、台鐵沿途鐵軌，持油壓剪等破壞器材到處亂剪偷竊電纜線，鐵路警局獲報蒐證埋伏，昨到場撞見胡男就正在偷電纜，嚴重危害雙鐵基礎設施安全，依加重竊盜等罪嫌將胡及2名共犯移送苗栗地檢署，經檢方向法院聲押獲准。

鐵警台中分局表示，經查胡姓男子（31歲）和曾姓（34歲）、涂姓（34歲）共犯專挑台鐵、高鐵沿線的基礎設施，並持油壓剪、削皮工具等，常趁著深夜到清晨時下手，將剪斷的大量電線變賣獲利，有危害雙鐵運營安全之虞。

警方發現，胡等人會刻意在偏遠山區且無監視器地點作案，並輪流使用不同汽、機車移動，還刻意避開重要路口躲避追緝，警方經長期蒐證、分析行車軌跡後鎖定對象，報請苗栗地檢署檢察官吳宛真偵辦。

警方指出，昨天清晨5點多發動搜索，警方更頂著苗栗山區僅7度低溫，大批警力前往通霄鎮苗34線的山區抓人，到場時撞見胡男等就在行竊，當場依現行犯逮捕。