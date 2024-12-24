疑不爽騎士按喇叭 汽車駕駛竟搖下車開窗「連轟4槍」

新北市新莊區中正路，下午發生汽車駕駛疑因不滿遭機車騎士按喇叭，就搖下車窗對騎士連開4槍恫嚇後快閃，被害騎士則上網尋求現場車輛行車記錄器或路口監視器，轄區新莊警分局已派員了解當中。

稍早有網友表示，今天下午3點46分，新莊中正路三重往新莊方向某路口，一輛白色豐田轎車不斷在車道間偏移，以致遭後方機車按喇叭示警。不料該轎車竟降下副駕駛車窗，拿一把疑似手槍的不明槍械，朝外連開了4槍，現場還留有掉落的彈殼，白車事後直接闖紅燈左轉上大漢橋逃離現場。