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疑不爽騎士按喇叭 汽車駕駛竟搖下車開窗「連轟4槍」

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊區中正路，下午發生汽車駕駛疑因不滿遭機車騎士按喇叭，就搖下車窗對騎士連開4槍恫嚇後快閃，被害騎士則上網尋求現場車輛行車記錄器或路口監視器，轄區新莊警分局已派員了解當中。

稍早有網友表示，今天下午3點46分，新莊中正路三重往新莊方向某路口，一輛白色豐田轎車不斷在車道間偏移，以致遭後方機車按喇叭示警。不料該轎車竟降下副駕駛車窗，拿一把疑似手槍的不明槍械，朝外連開了4槍，現場還留有掉落的彈殼，白車事後直接闖紅燈左轉上大漢橋逃離現場。

新莊警分局表示，警方目前尚未接獲報案，已聯繫發文者了解案情中，經初步調閱監視器，為一輛白色小客車與機車因搶道發生行車糾紛，尚未發現有開槍情事，經派員前往現場查看，亦未於地面發現可疑彈殼。

新北市新莊區中正路，下午發生汽車駕駛疑因不滿遭機車騎士按喇叭，搖下車窗對騎士開槍恫嚇後快閃，轄區警方已派員了解中。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區中正路，下午發生汽車駕駛疑因不滿遭機車騎士按喇叭，搖下車窗對騎士開槍恫嚇後快閃，轄區警方已派員了解中。記者黃子騰／翻攝

槍枝 監視器 闖紅燈

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