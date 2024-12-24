竹聯幫明仁會幹部假投資詐騙 單月詐18人得手6500萬

以竹聯幫明仁會幹部41歲吳男為首的詐騙集團，利用在社群網站刊登假投資廣告訊息，誘騙被害人付款投資，單月有18人受害、總財損達6500萬元，北市警方循線查獲6嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞，偵查第五隊日前接獲情資，指有詐騙集團在社群網站臉書、抖音刊登假投資廣告訊息，誘騙被害人再加入LINE投資群組，並提供假投資App給被害人下載、操作。

同時，詐騙成員另以「股市名人推薦、有低價股票可購買、投資穩賺不賠」等話術，遊說被害人付款投資，在App中創造高報酬率的假象迷惑被害人，誘使其持續投入錢財，但當被害人要獲利了結時，歹徒就以須墊付交易手續費、保證金等理由拖延，甚或已讀不回、封鎖斷聯，導致被害人損失慘重。

經警方進一步調查了解，此集團是以竹聯幫明仁會幹部吳男為首，他招募5名成員自今年中開始犯案，平日以台北市大安區為據點活動，單月就行騙達18人，總財損金額高達新台幣6500萬元，其中新北市一名40多歲家管婦女就受騙600萬元。

警方偵查後掌握相關事證，並報請台北地檢署指揮偵辦，見時機成熟，於8月發動拘搜行動，並於中山區查獲吳男等6嫌到案，並查扣手機6支、BMW汽車1輛、贓款183萬元等證物。

全案依違反詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪，移送北檢偵辦，6嫌都裁定限制住居。