女毒駕打盹遇警驚嚇竄逃自撞 破窗起出毒品大滿配

新北市三峽分局鶯歌分駐所所長鄧博元，前天晚間巡邏時發現一輛白色轎車停在路旁無故開啟霧燈，郭姓女駕駛遇警關心突然開車竄逃，差點撞到員警，最後開進死巷被逮。

原來她因吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯在車上昏睡，最後在車上和身上同時被起出一級毒品海洛因、二級毒品依托咪酯煙彈煙油及三級毒品卡西酮，堪稱毒品大滿配。

據了解，45歲有毒品前科的郭女，22日承租該輛白色豐田轎車代步，當天傍晚前往鶯歌某咖啡館與友人聚會後，晚間離開時在車上施用依托咪酯電子煙，吸食後昏昏欲睡，於是把車停在鶯歌建國路工廠旁呼呼大睡，不料卻因但開啟霧燈招來員警起疑。

郭女驚醒見警察現身，擔心藏毒行徑曝光，猛踩油門試圖逃離，員警還正在考慮是否追車或呼叫警網圍捕，才準備上車就聽到一聲巨響，原來是郭女沿路橫衝直撞，加速駛離還不到300公尺，就開進一處死巷，並撞上巷弄內工廠的鐵閘門，車頭毀掉一半。

經員警破窗將神情恍惚的郭女拖出，郭女一度裝傻辯稱自己是在車上尿尿，警方在其身上及車上起出一級毒品海洛因1包及香菸1支(2.4公克)，二級毒品依托咪酯煙彈2顆、煙油4罐(88.04公克)、霧化器5組，以及三級毒品卡西酮1包(3.69公克)，立刻將她移送法辦。

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