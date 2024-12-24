「媽媽管太嚴」與母吵架涉憤而縱火 板橋逆子遭羈押

新北市板橋區三民路某公寓昨天凌晨發生火警，20歲許姓男子疑似在與53歲郭姓母親爆發激烈爭吵後，憤而縱火釀災，造成許母全身50%大面積燒燙傷，許男自己也與23歲姊姊輕微嗆傷。許男經移送新北地檢署複訊聲押，新北地方法院認為他涉犯刑法放火燒燬住宅、殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，裁定將他收押。

警消是在昨天凌晨12時許接獲報案，板橋區三民路1棟5層樓建物2樓發生火警。警消人員趕抵現場後，發現火舌由2樓竄出，立即布設水線灌救並疏散13名住戶，火勢於半小時內撲滅，但許母仍不幸全身50%二度灼傷，許男與胞姊輕微嗆傷，3人均意識清楚送醫急救。