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「媽媽管太嚴」與母吵架涉憤而縱火 板橋逆子遭羈押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區三民路某公寓昨天凌晨發生火警，20歲許姓男子疑似在與53歲郭姓母親爆發激烈爭吵後，憤而縱火釀災，造成許母全身50%大面積燒燙傷，許男自己也與23歲姊姊輕微嗆傷。許男經移送新北地檢署複訊聲押，新北地方法院認為他涉犯刑法放火燒燬住宅、殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，裁定將他收押。

警消是在昨天凌晨12時許接獲報案，板橋區三民路1棟5層樓建物2樓發生火警。警消人員趕抵現場後，發現火舌由2樓竄出，立即布設水線灌救並疏散13名住戶，火勢於半小時內撲滅，但許母仍不幸全身50%二度灼傷，許男與胞姊輕微嗆傷，3人均意識清楚送醫急救。

初步調查，警消發現案發前，鄰居曾聽聞許母曾與兒子發生爭吵，隨後就發生火警，疑為許男。而他在醫院時坦承縱火，表示「媽媽管太嚴了，讓我很煩」，後來又隨即改口否認縱火，由於許母目前尚無法言語，檢警將待傷勢穩定後再行詢問，釐清確切起火原因。

新北市板橋區許姓男子疑似與母親爭吵後，憤而縱火釀災，新北地方法院認為他涉犯刑法放火燒燬住宅、殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，裁定將他收押。記者黃子騰／翻攝
新北市板橋區許姓男子疑似與母親爭吵後，憤而縱火釀災，新北地方法院認為他涉犯刑法放火燒燬住宅、殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，裁定將他收押。記者黃子騰／翻攝

新北 殺人未遂 母親 縱火

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