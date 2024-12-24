疑與母吵架憤而縱火 板橋逆子遭檢聲押
新北市板橋區三民路某公寓昨天凌晨發生火警，20歲郭姓男子疑似在與53歲母親爆發激烈爭吵，憤而縱火釀災，造成許母全身50%大面積燒燙傷，許男自己也與23歲姊姊輕微嗆傷。許男經移送新北地檢署複訊後，檢察官依涉犯刑法放火燒燬住宅、殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。
警消是在昨天凌晨12時許接獲報案，板橋區三民路1棟5層樓建物2樓發生火警。警消人員趕抵現場後，發現火舌由2樓竄出，立即布設水線灌救並疏散13名住戶，火勢於半小時內撲滅，但許母仍不幸全身50%二度灼傷，許男與胞姊輕微嗆傷，3人均意識清楚送醫急救。
初步調查，警消發現案發前，鄰居曾聽聞許母曾與兒子發生爭吵，隨後就發生火警，疑為許男。而他在醫院時坦承縱火，表示「媽媽管太嚴了，讓我很煩」，後來又隨即改口否認縱火，確切起火原因將待檢警進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言