屏東新埤前鄉長林志成驚傳過世 倒臥祖墳送醫不治

屏東縣新埤鄉前鄉長林志成驚傳過世，家人21日晚間8點多發現他倒在祖墳旁，現場留有書信，據了解，林近年身體狀況不佳、加上官司纏身等原因，檢方相驗後無他殺嫌疑，享年58歲。

林志成擔任兩屆8年的新埤鄉長、4屆鄉民代表，有鄉民在臉書社團寫下「致永遠的林志成鄉長、你帶給新埤鄉的許多NO.1」，包括兩次一萬以上人口數保衛戰、打響新埤花海美景為新埤帶來觀光人潮，新埤鄉財政從負債轉正、生育補助津貼提升至1萬2千元等。

林志成近年官司纏身，今年6月被屏東地檢署依貪汙條例起訴，被控在鄉長任內濫用人事、調換薪資。

地方人士指出，案發前在跑行程場合都還有遇到林志成，有寒暄打招呼聊幾句，未察覺特別情況，得知突然過世，感到錯愕，令人不勝唏噓。