屏東新埤前鄉長林志成驚傳過世 倒臥祖墳送醫不治
屏東縣新埤鄉前鄉長林志成驚傳過世，家人21日晚間8點多發現他倒在祖墳旁，現場留有書信，據了解，林近年身體狀況不佳、加上官司纏身等原因，檢方相驗後無他殺嫌疑，享年58歲。
林志成擔任兩屆8年的新埤鄉長、4屆鄉民代表，有鄉民在臉書社團寫下「致永遠的林志成鄉長、你帶給新埤鄉的許多NO.1」，包括兩次一萬以上人口數保衛戰、打響新埤花海美景為新埤帶來觀光人潮，新埤鄉財政從負債轉正、生育補助津貼提升至1萬2千元等。
林志成近年官司纏身，今年6月被屏東地檢署依貪汙條例起訴，被控在鄉長任內濫用人事、調換薪資。
地方人士指出，案發前在跑行程場合都還有遇到林志成，有寒暄打招呼聊幾句，未察覺特別情況，得知突然過世，感到錯愕，令人不勝唏噓。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言