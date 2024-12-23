不願再照顧失智父…狠兒推父墜山坡「假裝意外」 強壓頭進溪流溺斃

新北市一名32歲楊姓男子長期照顧患有慢性病的73歲父親，因不願再照顧，今年8月24日載著父親至東眼山，喝酒壯膽將父親強行推下約200米山坡，發現父親還卡在樹叢上，楊男又將其拖行至附近溪流，強壓其頭部至水內釀溺水窒息死亡，桃園地檢署近日偵結，依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

檢方調查，楊男為家中次子，因父親身體不佳長期獨自照料，2人共同居住在新北市鶯歌區，楊男因不願照顧逐漸年邁的父親，今年8月23日下班晚間購買白蘭地酒，預先放在平常騎乘的機車車廂內，準備在殺人時飲用壯膽。

隔天上午楊男隨即向公司請假，並騎乘機車載著父親前往餐廳用餐，用餐完畢後再騎車載著父親前往東眼山上，並在父親發現有異並表達不滿時，於行經桃園市復興區桃119鄉道約105公里處將車子停下，詢問父親有無一同尋死的意願遭拒。

對此楊男先行飲用預藏在機車的白蘭地酒後，不顧父親意願強行將其推下山坡，當發現父親卡在半山坡樹叢間並未得逞，再強行將父親從樹叢間拖行至附近溪流，以身體強押其頭部至水內，導致父親受有多處擦挫傷、並因溺水窒息而當場死亡。

起初楊男犯案後跑去向路人求救，試圖營造父親意外跌落山谷的假象，幸有路人目擊父子倆爭執過程，檢方才追查出案情，近日偵結將楊男依殺害尊親屬罪嫌起訴，並於今日移審桃園地院經法官庭訊裁定續押。

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