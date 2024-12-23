駕駛躲稽查加速逃逸自撞 「北宜林志玲」持槍令下車網讚好帥

宜蘭縣警察局交通隊女警吳晨如4年多前在北宜公路宣導交通安全，取締違規，被車聚車友發現，驚艷形容她是「北宜林志玲」。資料照片、本報記者翻攝

宜蘭縣員山鄉昨天發生小客車躲避警察攔檢，加速逃逸自撞路樹的案件，有民眾錄下一名女警掏槍喝斥小客車駕駛下車的英勇畫面，網友大讚「好帥」，這名女警正是有「北宜林志玲」之稱的縣警局交通隊員吳晨如。

吳晨如是警專36期畢業，4年前在北宜公路執勤，工作相當認真，因外形甜美，被車友發現她長得很像女星林志玲，有「北宜林志玲」之稱。

宜蘭縣員山鄉昨天發生小客車不服稽查逃逸途中自撞路樹案件，女警持槍喝令對方下車。記者王燕華／翻攝

昨天下午3時30分，她與交通隊的簡姓同事在員山鄉永金一路執行勤務時，發現一輛小客車駕駛神色緊張，覺得有異以警用電腦查詢，發現該車車牌已註銷，且廠牌、車身顏色都不符，立即示意停車受檢。

小客車駕駛不但沒停車，反而加速逃逸，警在在後方保持一段距離，以警報器、擴音器要求停車受檢，尾隨10多分鐘後，小客車自己失控撞上路樹及反光鏡停下，車頭都撞凹了。

駕駛為26歲的呂姓男子，他一度下車想逃跑，但沒多久又返回車上想拿東西，此時警車趕到，坐在副駕駛座的吳晨如擔心有狀況，迅速下車，單手持槍喝令呂男下車，全被民眾錄下，有網友稱「帥全場」。

警方調查，呂姓男子向友人借車，但該車已被註銷車牌並繳回監理站，呂男怕沒車牌開上路遭取締，心存僥倖掛上自家也因逾期檢驗被註銷的車牌，沒想到被警方攔查，怕被開單才駕車逃逸。

警方表示，已依道路交通管理處罰條例第12條及第60條規定，對呂男開出4張舉發單，罰款金額共3萬9800元，撞毀路樹及反光鏡部分，也會由相關單位求償。