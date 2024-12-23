快訊

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 女神首發聲！出手回應傳聞

竹北2642戶晚間驚傳停電！3處電桿冒火星 台電緊急派員搶修

中職／陳子豪1.3億合約正式簽定 味全龍：保障平均月領百萬可調漲

聽新聞
0:00 / 0:00

駕駛躲稽查加速逃逸自撞 「北宜林志玲」持槍令下車網讚好帥

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣警察局交通隊女警吳晨如4年多前在北宜公路宣導交通安全，取締違規，被車聚車友發現，驚艷形容她是「北宜林志玲」。資料照片、本報記者翻攝
宜蘭縣警察局交通隊女警吳晨如4年多前在北宜公路宣導交通安全，取締違規，被車聚車友發現，驚艷形容她是「北宜林志玲」。資料照片、本報記者翻攝

宜蘭縣員山鄉昨天發生小客車躲避警察攔檢，加速逃逸自撞路樹的案件，有民眾錄下一名女警掏槍喝斥小客車駕駛下車的英勇畫面，網友大讚「好帥」，這名女警正是有「北宜林志玲」之稱的縣警局交通隊員吳晨如。

吳晨如是警專36期畢業，4年前在北宜公路執勤，工作相當認真，因外形甜美，被車友發現她長得很像女星林志玲，有「北宜林志玲」之稱。

宜蘭縣員山鄉昨天發生小客車不服稽查逃逸途中自撞路樹案件，女警持槍喝令對方下車。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣員山鄉昨天發生小客車不服稽查逃逸途中自撞路樹案件，女警持槍喝令對方下車。記者王燕華／翻攝

昨天下午3時30分，她與交通隊的簡姓同事在員山鄉永金一路執行勤務時，發現一輛小客車駕駛神色緊張，覺得有異以警用電腦查詢，發現該車車牌已註銷，且廠牌、車身顏色都不符，立即示意停車受檢。

小客車駕駛不但沒停車，反而加速逃逸，警在在後方保持一段距離，以警報器、擴音器要求停車受檢，尾隨10多分鐘後，小客車自己失控撞上路樹及反光鏡停下，車頭都撞凹了。

駕駛為26歲的呂姓男子，他一度下車想逃跑，但沒多久又返回車上想拿東西，此時警車趕到，坐在副駕駛座的吳晨如擔心有狀況，迅速下車，單手持槍喝令呂男下車，全被民眾錄下，有網友稱「帥全場」。

警方調查，呂姓男子向友人借車，但該車已被註銷車牌並繳回監理站，呂男怕沒車牌開上路遭取締，心存僥倖掛上自家也因逾期檢驗被註銷的車牌，沒想到被警方攔查，怕被開單才駕車逃逸。

警方表示，已依道路交通管理處罰條例第12條及第60條規定，對呂男開出4張舉發單，罰款金額共3萬9800元，撞毀路樹及反光鏡部分，也會由相關單位求償。

宜蘭縣警察局交通隊女警吳晨如4年多前在北宜公路宣導交通安全，取締違規，被車聚車友發現，驚艷形容她是「北宜林志玲」。資料照片、本報記者翻攝
宜蘭縣警察局交通隊女警吳晨如4年多前在北宜公路宣導交通安全，取締違規，被車聚車友發現，驚艷形容她是「北宜林志玲」。資料照片、本報記者翻攝

女警 宜蘭

延伸閱讀

掛註銷車牌遭攔查逃逸…太緊張自撞路樹 吞4萬元罰單還要賠償

高雄4車連環車禍釀1傷 吊臂車撞斷路樹、消防車也受阻

立委提案汽車關稅調降至0%！經濟部估將衝擊台灣車輛產業且損失600億元

三芝2公園遭民怨髒亂、地墊不平 議員批公所反刪預算

相關新聞

屏東新埤前鄉長林志成驚傳過世 倒臥祖墳送醫不治

屏東縣新埤鄉前鄉長林志成驚傳過世，家人21日晚間8點多發現他倒在祖墳旁，現場留有書信，據了解，林近年身體狀況不佳、加上官...

不願再照顧失智父…狠兒推父墜山坡「假裝意外」 強壓頭進溪流溺斃

新北市一名32歲楊姓男子長期照顧患有慢性病的73歲父親，因不願再照顧，今年8月24日載著父親至東眼山，喝酒壯膽將父親強行...

靜宜助理教授洗澡身亡「台大+斐陶斐」驚人背景曝！才奪年度最佳論文

在靜宜大學擔任助理教授的39歲陳姓男子，今天早上被胞姐發現倒臥在台北市中正區中華路二段的頂樓加蓋浴室，警、消趕抵發現他已呈屍僵...

駕駛躲稽查加速逃逸自撞 「北宜林志玲」持槍令下車網讚好帥

宜蘭縣員山鄉昨天發生小客車躲避警察攔檢，加速逃逸自撞路樹的案件，有民眾錄下一名女警掏槍喝斥小客車駕駛下車的英勇畫面，網友...

靜宜大學助理教授陳屍浴室…疑一氧化碳中毒 校方震驚惋惜

靜宜大學陳姓男助理教授今天在台北市疑似一氧化碳中毒死亡，靜宜大學今天接到消息，校方表示震驚與惋惜，將全力協助家屬處理後續...

桃園通緝犯駕車狂逃！逆向闖紅燈衝稻田 警拔槍拖下車壓制

桃園一名50歲王姓男子遭通緝，今上午因駕駛與車牌不符的休旅車遭巡邏員警攔查，王男假意配合隨即駕車逃逸，沿途逆向闖紅燈，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。