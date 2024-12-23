靜宜助理教授洗澡身亡…驚人背景曝！「台大+斐陶斐」才奪年度最佳論文

在靜宜大學擔任助理教授的39歲陳姓男子，今天早上被胞姐發現倒臥在台北市中正區中華路二段的頂樓加蓋浴室，警、消趕抵發現他已呈屍僵、明顯死亡不送醫。經初步勘查，現場無打鬥跡象，由於熱水器是裝在室內，且報案人供稱有聞到瓦斯味，初判一氧化碳中毒；詳細死因待司法相驗後釐清。

死者陳男有驚人學歷，他先在2011年，以「投資機會、會計穩健性與投資效率」完成輔仁大學會計學系碩士學位，因傑出表現，獲輔仁大學推薦，成為斐陶斐榮譽學會榮譽會員。

攻讀碩士後，陳男挑戰「第一首府」台灣大學會計系研究所博士班，也順利畢業，2019年以「員工分紅費用化之經濟後果」論文計畫書，研究台灣上市（櫃）公司給員工分紅費用化的排擠效果，並結合數據給了相關的政策建議，備受肯定。

不只如此，他還在今年的中華民國管理科學學會「AI與產業革新：企業經營的機會與挑戰」研討會，獲得了管理學報論文獎「年度最佳論文」獎項，孰料上月底才獲獎，今日就不幸發生憾事。