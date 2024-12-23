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天九牌賭場藏高雄左營透天厝 3工作人員遭送辦

中央社／ 高雄23日電

吳姓男子承租高雄左營區一處偏僻透天厝設天九牌職業賭場，昨天凌晨遭警方持搜索票攻堅，查獲逾萬元賭資及抽頭金等證物，負責人吳男等3名賭場工作人員被依賭博等罪嫌移送。

高雄市警察局左營分局人員指出，38歲吳男將天九牌職業賭場隱藏在高雄市左營區海平路某透天厝內，由52歲蔡姓男子在頂樓監看民宅周遭路段及裝設監視器，以避免警方查緝。

警方日前接獲情資，指此透天厝地處偏僻，但深夜時段有不少人員出入，經專案小組蒐證並向橋頭地方法院聲請搜索票獲准後，22日凌晨4時許前往查緝，趁現場有人員出入時持搜索票攻堅。

警方當場查扣賭資及抽頭金計新台幣20萬多元及天九牌、夾子、號碼牌、骰子、對講機、錄影機、手機等證物，另查獲25歲陳姓賭客涉持有約2.33公克愷他命、捲菸14支等三級毒品。

警方表示，吳男、蔡男及26歲鄭姓男子等3名賭場工作人員依賭博罪嫌移送，而鄭男因另案遭通緝，被捕後一併歸案，陳男則依涉嫌違反毒品危害防制條例偵辦，其餘30多名賭客依社會秩序維護法裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

38歲吳姓負責人日前承租高雄市左營區海平路某透天厝，將天九牌職業賭場隱藏其中，警方22日凌晨持搜索票攻堅，一舉查獲。（高雄市政府警察局左營分局提供）中央社
38歲吳姓負責人日前承租高雄市左營區海平路某透天厝，將天九牌職業賭場隱藏其中，警方22日凌晨持搜索票攻堅，一舉查獲。（高雄市政府警察局左營分局提供）中央社

賭博 賭場 透天厝

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