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桃園通緝犯駕車狂逃！逆向闖紅燈衝稻田 警拔槍拖下車壓制
桃園一名50歲王姓男子遭通緝，今上午因駕駛與車牌不符的休旅車遭巡邏員警攔查，王男假意配合隨即駕車逃逸，沿途逆向闖紅燈，還假意轉彎再直行企圖甩開員警，直到逃入窄巷不慎滑進稻田，被員警拖下車舉槍制伏；警方痛批王男誇張駕車行徑危害正值上班上課的民眾及學童，王男頻頻道歉遭解送歸案。
今上午7點52分許，桃園警分局青溪派出所員警巡邏時，在新埔六街發現一輛小客懸掛號牌與車身不符，立即進行攔查。該車駕駛假意配合隨即高速逃逸，員警立即尾隨，該車輛沿途逆向行駛、闖紅燈，為規避員警攔截刻意在路口假意轉彎再直行。
由於當時正值上班上學時段，該駕駛行為嚴重危害民眾及學童安全，熱心民眾以物品扔擲協助阻攔，員警立即通報攔截圍捕，警網包抄進行攔截，該駕駛逃入富國路窄巷閃避前車時，後輪不慎滑入稻田車輛前輪懸空，員警藉機將駕駛拖下車制伏，50歲王姓男子因案遭發布通緝中，員警怒斥其誇張行為危害民眾及學童安全，王男頻頻道歉，全案依法解送歸案。
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