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引燃蠟燭縱火母全身50%燒燙傷 新北男稱「管太嚴」公共危險罪送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區20歲許男疑因不滿郭姓母親管太嚴，今天凌晨與母親發生爭吵後竟持打火機點燃蠟燭縱火，火勢蔓延導致郭婦與女兒受困屋內。消防人員到場將3人救出，郭婦全身50%燒燙傷送醫。警方蒐證後認定許男縱火，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

據了解，板橋區三民路一棟公寓2樓今天凌晨12時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，附近鄰居聽聞屋內民眾求救聲後立即報警，還有1名男子持鐵鎚破壞後陽台鐵窗將已被燒燙傷受困屋內的53歲郭姓婦人救出。消防人員到場後立即疏散整棟13名住戶，並將屋內23歲許女及20歲許男救出。

救護人員發現53歲郭婦全身50%大面積2度燒燙傷，立即將她送往亞東醫院急救，而許女及許男則是輕微嗆傷，分送衛福部台北醫院及雙和醫院治療，所幸3人均無生命危險。火勢於半小時後內宣告撲滅，客廳及廚房雜物燃燒，面積約20平方公尺。

警方及消防人員調查發現，案發前鄰居曾聽聞郭婦與兒子許男發生爭吵，隨後就發生火警，郭婦大喊兒子放火要燒死他，自己已經被燒傷了，並大聲向鄰居求救警方研判有人為縱火可能。許男在醫院向警方供稱「媽媽管太嚴了，讓我很煩」，因家中有點蠟燭的習慣，他用打火機點燃蠟燭引發火勢，但隨即又改口稱未縱火。

因許男及許女情緒不穩定，警方請醫院進行精神鑑定後，確認許男精神無異狀。今天下午將許男帶回偵訊，依現場蒐證及目擊證人指述認定許男涉嫌縱火，詢後將依公共危險罪嫌將許男移送法辦。

警方鑑識小組到場採證。記者黃子騰／翻攝
警方鑑識小組到場採證。記者黃子騰／翻攝
救護人員將受傷的住戶送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將受傷的住戶送醫。記者黃子騰／翻攝

縱火 蠟燭 鄰居

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