快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

網賣盜版遊戲軟體3千筆侵權市值逾3億 新北2男牟利百萬遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局警方年初接獲遊戲公司檢舉，民眾上網販售知名電腦遊戲「三國群英傳」盜版軟體，員警介入發現戴姓男子及朱姓男子分別從大陸網站取得盜版遊戲及音樂後，在國內電商平台上大量販售牟利，不法所得逾300萬元，侵權市值達3億餘元，警詢後依商標法、著作權法送辦，檢方複訊後令2人各20萬元交保。

警方調查，宇峻奧汀科技股份有限公司今年初發現，網路上有人盜賣其知名電腦遊戲「三國群英傳」，刑事局智慧財產權偵查大隊接獲舉報後展開調查，依據電商「蝦皮購物」上可疑帳號鎖定28歲戴姓男子、35歲朱姓男子涉案。

經查，戴男、朱男互不相識，分別在電商「淘寶」上購買、在大陸網站付費下載盜版遊戲後，轉頭就在蝦皮上抬價販售，待不特定玩家下單後，將盜版遊戲軟體存放隨身碟寄出，或上傳雲端空間，提供連結供買家下載，以此牟利。

偵辦過程中，員警意外發現，除「三國群英傳」外，2人還轉賣「天堂」等多款遊戲軟體或電腦程式，及華語、英語、台語等盜版音樂近5000首，從去年最早的交易紀錄，到今年6月被查獲前，相關電商帳號交易量約3000筆，初估2人上網低買高賣牟取暴利，戴男不法所得約100萬元，朱男不法所得約250萬元，侵權市值達3億240萬1200元。

專案人員今年6月分頭前往2人位於新北市三重區、蘆洲區住處搜索，查扣行動硬碟、筆記型電腦、手機、隨身碟229個及雲端硬碟帳號存取權限，並將2人帶返偵辦，2人坦承犯行，警詢後依違法商標法、著作權法將2人分別移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後令2人各20萬元交保。

戴男、朱男互不相識，分別在電商「淘寶」上購買、在大陸網站付費下載盜版遊戲後，轉頭就在蝦皮上抬價販售，待不特定玩家下單後，將盜版遊戲軟體存放隨身碟寄出，或上傳雲端空間，提供連結供買家下載，以此牟利。記者李隆揆／翻攝
戴男、朱男互不相識，分別在電商「淘寶」上購買、在大陸網站付費下載盜版遊戲後，轉頭就在蝦皮上抬價販售，待不特定玩家下單後，將盜版遊戲軟體存放隨身碟寄出，或上傳雲端空間，提供連結供買家下載，以此牟利。記者李隆揆／翻攝
戴男、朱男互不相識，分別在電商「淘寶」上購買、在大陸網站付費下載盜版遊戲後，轉頭就在蝦皮上抬價販售，待不特定玩家下單後，將盜版遊戲軟體存放隨身碟寄出，或上傳雲端空間，提供連結供買家下載，以此牟利。記者李隆揆／翻攝
戴男、朱男互不相識，分別在電商「淘寶」上購買、在大陸網站付費下載盜版遊戲後，轉頭就在蝦皮上抬價販售，待不特定玩家下單後，將盜版遊戲軟體存放隨身碟寄出，或上傳雲端空間，提供連結供買家下載，以此牟利。記者李隆揆／翻攝

蝦皮購物 電商

延伸閱讀

國1五股交流道新增北出匝道 新北盼銜接台65

不滿遺產分配 新北男子嗆聲放火燒兄長工廠遭訴

財劃法修法三讀新北人均仍最低 侯友宜：福利不會少

「8米金黃聖誕樹」搶拍！新北河廊浪漫LED燈海點亮，還有黃金小熊燈飾超萌

相關新聞

統神遭黑衣人痛毆...影武者疑竹聯幫幹部 警：不排除通知到案

台灣知名實況主「亞洲統神 」張嘉航21日與網紅「蹦闆」呂育銓，在台北小巨蛋舉行「拳上2024」，6回合結束，評審判定蹦闆...

網賣盜版遊戲軟體3千筆侵權市值逾3億 新北2男牟利百萬遭逮

刑事局警方年初接獲遊戲公司檢舉，民眾上網販售知名電腦遊戲「三國群英傳」盜版軟體，員警介入發現戴姓男子及朱姓男子分別從大陸...

獨／搶拍高雄英熙娃娃！ 2男不滿工作人員擋住 憤而出拳打人

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」21日在高雄港灣點燈展示，吸11萬人...

竹聯幫明仁會組長凶狠…氣會員背叛 拖去山上圍毆打破頭

竹聯幫明仁會賴姓雲林分會長，涉從去年8月開始，陸續因爭風吃醋、催討賭債、教訓脫會成員等理由，毆打多名被害人，其中一名成員...

開車被閃燈不爽拿刀理論還傷人 警逮一人還扣到武士刀與手指刀

台中市第四警分局大墩所昨天深夜11時許尋經文心路一段時，發現兩輛轎車停在路中，2男在車外拉扯扭打，警員上前制止，通報線上...

疑縱火？板橋母子爭吵家中隨即起火 兒子：媽媽管太嚴我很煩

新北市板橋區三民路1棟公寓今天凌晨發生火警，造成53歲郭婦全身50%大面積燒燙傷、23歲女兒、20歲兒子均輕微嗆傷，均送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。