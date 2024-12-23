網賣盜版遊戲軟體3千筆侵權市值逾3億 新北2男牟利百萬遭逮
刑事局警方年初接獲遊戲公司檢舉，民眾上網販售知名電腦遊戲「三國群英傳」盜版軟體，員警介入發現戴姓男子及朱姓男子分別從大陸網站取得盜版遊戲及音樂後，在國內電商平台上大量販售牟利，不法所得逾300萬元，侵權市值達3億餘元，警詢後依商標法、著作權法送辦，檢方複訊後令2人各20萬元交保。
警方調查，宇峻奧汀科技股份有限公司今年初發現，網路上有人盜賣其知名電腦遊戲「三國群英傳」，刑事局智慧財產權偵查大隊接獲舉報後展開調查，依據電商「蝦皮購物」上可疑帳號鎖定28歲戴姓男子、35歲朱姓男子涉案。
經查，戴男、朱男互不相識，分別在電商「淘寶」上購買、在大陸網站付費下載盜版遊戲後，轉頭就在蝦皮上抬價販售，待不特定玩家下單後，將盜版遊戲軟體存放隨身碟寄出，或上傳雲端空間，提供連結供買家下載，以此牟利。
偵辦過程中，員警意外發現，除「三國群英傳」外，2人還轉賣「天堂」等多款遊戲軟體或電腦程式，及華語、英語、台語等盜版音樂近5000首，從去年最早的交易紀錄，到今年6月被查獲前，相關電商帳號交易量約3000筆，初估2人上網低買高賣牟取暴利，戴男不法所得約100萬元，朱男不法所得約250萬元，侵權市值達3億240萬1200元。
專案人員今年6月分頭前往2人位於新北市三重區、蘆洲區住處搜索，查扣行動硬碟、筆記型電腦、手機、隨身碟229個及雲端硬碟帳號存取權限，並將2人帶返偵辦，2人坦承犯行，警詢後依違法商標法、著作權法將2人分別移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後令2人各20萬元交保。
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