獨／搶拍高雄英熙娃娃！ 2男不滿工作人員擋住 憤而出拳打人

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」21日在高雄港灣點燈展示，吸11萬人潮；點燈前一晚，卻發生濺血事件，2男拍照時嫌許姓工作人員擋住角度起口角，憤而出拳打傷許男，警方已鎖定行蹤將通知到案。

高雄被列入魷魚遊戲2全球宣傳城市之一，愛河灣打造高度13公尺的巨型英熙娃娃，與首爾、巴黎等國際城市同步串連。號稱全球最大的英熙娃娃21日晚間點燈，市府宣稱現場吸引11萬人潮爭睹。

點燈前，傳出濺血事件，一名許姓工作人員（36歲）20日晚間7時30分許在現場布置場地時，2名男子為了搶拍英熙娃娃，認為許男礙眼擋住角度，上前理論，雙方起口角。

2男和許男起言語及肢體衝突後，竟聯手朝許男揮拳相向，導致許的頭部及臉部輕微擦挫傷，2男打人後趁亂逃離現場，後許自行就醫。