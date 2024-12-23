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統神遭黑衣人痛毆...影武者疑竹聯幫幹部 警：不排除通知到案

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣知名實況主「亞洲統神 」在「拳上2024」賽後，遭數名黑衣人叫囂、攻擊。記者翁至成／翻攝
台灣知名實況主「亞洲統神 」在「拳上2024」賽後，遭數名黑衣人叫囂、攻擊。記者翁至成／翻攝
台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航21日與網紅「蹦闆」呂育銓，在台北小巨蛋舉行「拳上2024」，6回合結束，評審判定蹦闆獲勝，統神大喊不公平，質疑黑箱，賽後統神遭蹦闆的黑衣友人包圍毆打。警方獲報介入偵辦，在當天帶回涉案的2人，依傷害罪、妨害秩序罪送辦。

事發後，有民眾「肉搜」出蹦闆的黑衣友人，直指打人案背後，是涉嫌教唆的鍾姓男子，他除了是蹦闆的好朋友，還是竹聯幫信堂幹部；對此，轄區松山警方指出，該名鍾男事發期間確實在場，但經調閱畫面，他並無直接動手打人。

警方強調，除了依法將動手的36歲陳姓男子和20歲李姓男子依傷害罪、妨害秩序罪函送法辦，由於案件仍在偵辦，不排除以「關係人」身分，通知30歲鍾男和蹦闆到案說明。

據了解，動手的陳男和李男到案坦承犯行，但強調是「意氣用事」，絕對沒有被人叫唆。

傷害罪 朋友 竹聯幫 統神

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