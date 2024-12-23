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竹聯幫明仁會組長凶狠…氣會員背叛 拖去山上圍毆打破頭
竹聯幫明仁會賴姓雲林分會長，涉從去年8月開始，陸續因爭風吃醋、催討賭債、教訓脫會成員等理由，毆打多名被害人，其中一名成員被賴認為涉嫌背叛脫會，被賴等人藉口約到山區，以徒手、器械等方式教訓該名成員，打得頭破血流，傷勢嚴重，刑事局在上月底，陸續帶回賴等11人，賴獲5萬元交保。
檢警調查，雲林縣賴姓男子（27歲）是竹聯幫明仁會雲林分會長，去年8月迄今，涉及全台5起暴力討債、傷害糾紛，包括以催討400萬元賭債為由，約出債務人親屬談判時，持棍棒、開山刀等器械，欲攻擊債務人家屬，被害人趕緊倉皇逃逸，但遺留在現場的車輛，被賴等人持開山刀、棍棒等器械破壞。
另外，賴男也因爭風吃醋，率眾前往豐原KTV毆打2人成傷，還有一名成員被賴認定是「叛徒」，以藉口將成員約到山區後，持棍棒、徒手等方式，對成員痛毆，把成員打得頭破血流，傷勢是5名被害人中最重的。
全案由刑事局中打五隊報請台中地檢署檢察官林思蘋指揮，與台中市豐原警分局、嘉義縣刑大、雲林縣斗六警分局等單位，合組專案小組，今年11月20日、21日陸續緝獲賴男及成員等11人到案，檢警行動時，還有涉案人逃到屋頂，透過頂樓連通空間，躲在鄰居陽台內，但仍被特警緝獲。
全案查扣手機11支、第二級毒品大麻2包（重5.51公克）、K盤2個、西瓜刀1把、開山刀2把及彈簧刀1把等證物。
全案依妨害自由、傷害、恐嚇、組織等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊後命賴男以5萬元交保，其他成員分別處分3萬元、限制住居及飭回。
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