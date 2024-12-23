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開車被閃燈不爽拿刀理論還傷人 警逮一人還扣到武士刀與手指刀
台中市第四警分局大墩所昨天深夜11時許尋經文心路一段時，發現兩輛轎車停在路中，2男在車外拉扯扭打，警員上前制止，通報線上巡邏警力到場支援，現場查扣武士刀、手指刀各一把，全案警詢後，將涉案黃男依槍砲等罪送辦。
經查，黃姓男子（29歲）昨天深夜11時許，開車行經南屯區文心路一段時，疑因車速過慢，遭另名開車的陳姓男子閃燈，疑因此心生不滿，黃加速攔停對方車輛，下車質問，試圖開啟車門。
陳男車上董姓乘客（32歲）下車調解，卻被黃誤以為董是要下車助勢、攻擊，黃情緒失控返回車內，拿出刀械作勢揮舞，期間董男試圖奪刀未果，因此受傷。
巡邏警員發現後，合力制伏黃男，現場查扣武士刀、手指刀各一把，全案警詢後，將依殺人未遂、傷害、妨害自油、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送台中地方檢察署偵辦。
第四警分局長陳祥麟表示，警察對於任何暴力事件必嚴查究辦，呼籲民眾遇突發衝突宜冷靜處理，切勿因一時衝動釀成遺憾，必要時請立即撥打110報案專線求助，以維自身安全。
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