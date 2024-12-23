快訊

網傳「暗無天日」影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

血管鈣化比動脈硬化更糟 這些不良習慣全是危險因子

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃「永婕同心」商品成IP

聽新聞
0:00 / 0:00

疑縱火？板橋母子爭吵家中隨即起火 兒子：媽媽管太嚴我很煩

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區三民路1棟公寓今天凌晨發生火警，造成53歲郭婦全身50%大面積燒燙傷、23歲女兒、20歲兒子均輕微嗆傷，均送醫治療中。據了解火警發生前郭婦與兒子曾發生爭吵，疑似兒子縱火釀災，但因兒子目前情緒不穩定，確切起火原因待查。

新北市消防局及海山警方今天凌晨12時許接獲報案，板橋區三民路1棟5層樓建物2樓發生火警。警、消趕抵現場後發現火舌由2樓竄出，立即布設水線灌救，並疏散13名住戶，火勢於半小時內撲滅。但起火戶中53歲郭婦全身50%二度灼傷，23歲女兒及20歲兒子均輕微嗆傷，3人均意識清楚，分別送往亞東、衛福部台北醫院及雙和醫院救治中。

消防人員清理火場發現客廳及房間雜物燃燒，面積約20平方公尺。警、消調查發現案發前鄰居曾聽聞郭婦與兒子發生爭吵，隨後就發生火警，研判疑有人為縱火可能，且兒子在醫院時曾坦承縱火，並表示「媽媽管太嚴了，讓我很煩」，後來又隨即改口稱未縱火。因郭婦目前仍無法言語、一雙兒女精神狀況均不穩定，警方將待3人傷勢穩定後再行詢問，釐清確切起火原因。

救護人員將受傷的住戶送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將受傷的住戶送醫。記者黃子騰／翻攝
消防局派遣大批人車到場灌救。記者黃子騰／翻攝
消防局派遣大批人車到場灌救。記者黃子騰／翻攝

縱火

延伸閱讀

板橋凌晨惡火3人傷…「女大面積燒傷」住院治療 起火前母子曾爭吵警追原因

板橋某店家門口遭貼不明紙張 業者心生畏懼報警

中和商旅凌晨竄火疏散37人3人送醫 傳失聯韓籍旅客找到人了…

新北樹林區水電材料廠火警 消防籲周邊閉門窗戴口罩

相關新聞

疑縱火？板橋母子爭吵家中隨即起火 兒子：媽媽管太嚴我很煩

新北市板橋區三民路1棟公寓今天凌晨發生火警，造成53歲郭婦全身50%大面積燒燙傷、23歲女兒、20歲兒子均輕微嗆傷，均送...

開車被閃燈不爽拿刀理論還傷人 警逮一人還扣到武士刀與手指刀

台中市第四警分局大墩所昨天深夜11時許尋經文心路一段時，發現兩輛轎車停在路中，2男在車外拉扯扭打，警員上前制止，通報線上...

竹聯幫明仁會雲林暴力討債打5人 刑事局抓11人送辦

雲林縣賴姓男子是竹聯幫明仁會雲林分會組長，涉嫌吸收在地滋事分子，動輒疑細故糾紛率眾對無辜被害人施以暴力犯行，有5名被害人...

板橋凌晨惡火3人傷…「女大面積燒傷」住院治療 起火前母子曾爭吵警追原因

新北市板橋區三民路一棟公寓今天凌晨12時許發生火警，消防局派遣大批人車到場灌救，發現這棟5層樓公寓2樓冒出濃煙及火舌，消...

專家談退避權 火場救災經驗很重要

二○一九年消防法修法將退避權、資訊權及調查權等生命三權入法，退避權明文規定災害現場無人命危害之虞，消防員得不執行危險性救...

火場空間迷失自救 喊MAYDAY、開救命器

台中全聯倉儲上周大火，水電工班五人在三樓夾層施工全罹難，傳疑因空間迷失逃生不及。新北市四名消防員今年十月搶救火警，也疑因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。