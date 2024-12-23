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疑縱火？板橋母子爭吵家中隨即起火 兒子：媽媽管太嚴我很煩
新北市板橋區三民路1棟公寓今天凌晨發生火警，造成53歲郭婦全身50%大面積燒燙傷、23歲女兒、20歲兒子均輕微嗆傷，均送醫治療中。據了解火警發生前郭婦與兒子曾發生爭吵，疑似兒子縱火釀災，但因兒子目前情緒不穩定，確切起火原因待查。
新北市消防局及海山警方今天凌晨12時許接獲報案，板橋區三民路1棟5層樓建物2樓發生火警。警、消趕抵現場後發現火舌由2樓竄出，立即布設水線灌救，並疏散13名住戶，火勢於半小時內撲滅。但起火戶中53歲郭婦全身50%二度灼傷，23歲女兒及20歲兒子均輕微嗆傷，3人均意識清楚，分別送往亞東、衛福部台北醫院及雙和醫院救治中。
消防人員清理火場發現客廳及房間雜物燃燒，面積約20平方公尺。警、消調查發現案發前鄰居曾聽聞郭婦與兒子發生爭吵，隨後就發生火警，研判疑有人為縱火可能，且兒子在醫院時曾坦承縱火，並表示「媽媽管太嚴了，讓我很煩」，後來又隨即改口稱未縱火。因郭婦目前仍無法言語、一雙兒女精神狀況均不穩定，警方將待3人傷勢穩定後再行詢問，釐清確切起火原因。
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