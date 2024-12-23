聽新聞
0:00 / 0:00
竹聯幫明仁會雲林暴力討債打5人 刑事局抓11人送辦
雲林縣賴姓男子是竹聯幫明仁會雲林分會組長，涉嫌吸收在地滋事分子，動輒疑細故糾紛率眾對無辜被害人施以暴力犯行，有5名被害人分別遭賴等人，以催討債務或口角糾紛為由，率眾持械毆打致傷、毀損車輛，檢警近期收網，帶回賴等涉案11人，其中賴以5萬元交保，其餘請回。
此案由刑事局中打五隊報請台中地檢署檢察官林思蘋指揮後，與台中市豐原警分局、嘉義縣刑大等單位，合組專案小組偵辦，蒐證完備後，分別在今年11月20日、21日陸續緝獲賴男及成員等11人到案，查扣手機11支、第二級毒品大麻2包（重5.51公克）、K盤2個、西瓜刀1把、開山刀2把及彈簧刀1把等證物。
全案依刑法妨害自由、傷害、恐嚇及組織犯罪防制條例等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，處分賴男以5萬元交保，其他成員分別處分3萬元、限制住居及飭回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言