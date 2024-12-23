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竹聯幫明仁會雲林暴力討債打5人 刑事局抓11人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

竹聯幫賴姓男子等人在雲林地區逞凶、暴力討債，刑事局中打五隊帶回涉案11人送辦。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫賴姓男子等人在雲林地區逞凶、暴力討債，刑事局中打五隊帶回涉案11人送辦。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣賴姓男子是竹聯幫明仁會雲林分會組長，涉嫌吸收在地滋事分子，動輒疑細故糾紛率眾對無辜被害人施以暴力犯行，有5名被害人分別遭賴等人，以催討債務或口角糾紛為由，率眾持械毆打致傷、毀損車輛，檢警近期收網，帶回賴等涉案11人，其中賴以5萬元交保，其餘請回。

此案由刑事局中打五隊報請台中地檢署檢察官林思蘋指揮後，與台中市豐原警分局、嘉義縣刑大等單位，合組專案小組偵辦，蒐證完備後，分別在今年11月20日、21日陸續緝獲賴男及成員等11人到案，查扣手機11支、第二級毒品大麻2包（重5.51公克）、K盤2個、西瓜刀1把、開山刀2把及彈簧刀1把等證物。

全案依刑法妨害自由、傷害、恐嚇及組織犯罪防制條例等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，處分賴男以5萬元交保，其他成員分別處分3萬元、限制住居及飭回。

竹聯幫賴姓男子等人在雲林地區逞凶、暴力討債，刑事局中打五隊帶回涉案11人送辦。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫賴姓男子等人在雲林地區逞凶、暴力討債，刑事局中打五隊帶回涉案11人送辦。記者陳宏睿／翻攝

竹聯幫 被害人 雲林

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