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起火前母子曾爭吵…板橋民宅凌晨惡火3人傷 53歲女全身50%燒傷

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板橋凌晨惡火3人傷…「女大面積燒傷」住院治療 起火前母子曾爭吵警追原因

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

救護人員將受傷的住戶送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將受傷的住戶送醫。記者黃子騰／翻攝
新北市板橋區三民路一棟公寓今天凌晨12時許發生火警，消防局派遣大批人車到場灌救，發現這棟5層樓公寓2樓冒出濃煙及火舌，消防人員立即疏散13名住戶，並救出3名民眾，其中53歲郭女全身50%燒傷，火勢於半小時後熄滅，起火原因仍待調查。

據了解，新北市消防局及警方今天凌晨12時許接獲報案，板橋區三民路二段1棟公寓發生火警。警方及消防人員到場後，發現這棟5層樓建築物2樓冒出濃煙及火光。警力立即在周邊進行交通管制，消防人員則布設水線進入灌救，先疏散13名住戶，並救出53歲郭女、郭女的23歲女兒（許女）及20歲兒子（許男）。

其中郭女全身50%大面積燒傷，許女及許男則是輕微嗆傷並無大礙。消防人員清理火場發現是客廳及房間雜物起火，火勢在半小時後熄滅，燃燒面積約20平方公尺。據了解起火前郭女與兒子曾發生爭吵，確切起火原因仍待火調人員調查。

消防局派遣大批人車到場灌救。記者黃子騰／翻攝
消防局派遣大批人車到場灌救。記者黃子騰／翻攝

公寓 消防人員 火災

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