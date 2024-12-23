專家談退避權 火場救災經驗很重要

桃園市新屋保齡球館大火，造成6名消防員殉職。圖／桃園市消防局提供 二○一九年消防法修法將退避權、資訊權及調查權等生命三權入法，退避權明文規定災害現場無人命危害之虞，消防員得不執行危險性救災行動。基層消防員認為對救災有更大保障，專家則認為不可忽略火場救災對訓練的重要。

二○一五年桃園新屋保齡球館大火，六名消防員殉職；業者劉得斌一、二審被依違反消防法致人於死罪判六年十月；更一審認為劉當時向消防員表示裡面沒人了，希望不要再派人進去，救災過程沒有任何故意或過失干預、不當影響救災行為，不能要他負起消防員罹難之責，改判刑六月，得易科罰金。

資深消防員說，消防法賦予消防員退避權，火場若確認無人員受困，消防員以在外圍射水降溫防止延燒等防禦性救災為主，可避免不必要傷亡。

消防專家林金宏說，很多火場沒進到裡面，很難判斷有沒有危險；且一般火警若無人受困就不進入搶救，消防員失去累積搶救經驗機會，一旦發生重大火警，反而可能因經驗不足帶來更大危險。

他認為退避權不能單一角度思考，關鍵是學習全面性做判斷，「什麼狀況該進去、什麼狀況不該進去」，才能讓消防員真正遠離危險。

立法院十一月十二日通過消防法修正條文強化資訊權，明定管理權人於火災時未提供場所平面配置圖及搶救必要資訊，或提供資訊內容虛偽不實者，處五萬元以上三百萬元以下罰款，未提供場所化學品種類、數量，或內容虛偽不實者，處十萬元以上五百萬元以下罰款。

林金宏說，修法對消防員搶救有幫助，但火場瞬息萬變，平面圖只能提供大略方向，不是絕對準確；基層消防員認為，工廠常進行防災演練，加強員工與管理人間聯繫，才能有效落實資訊權。