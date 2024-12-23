火場空間迷失自救 喊MAYDAY、開救命器

消防隊員進入火場搜救，都會配戴「救命器」。圖／聯合報資料畫面 台中全聯倉儲上周大火，水電工班五人在三樓夾層施工全罹難，傳疑因空間迷失逃生不及。新北市四名消防員今年十月搶救火警，也疑因空間迷失導致氣瓶用盡受困，幸及時獲救；但新竹市二名消防員今年五月搶救火警卻受困，傷重不治。

消防專家指出，空間迷失代表消防員對環境不熟悉，雜物、煙霧影響逃生，除呼叫MAYDAY外，應善用救命器、發光繩、熱顯像儀等設備。

今年五月廿七日，新竹市消防員李詠真、周立鑫搶救大樓火警，疑氣瓶耗盡，緊急發出求救訊號，但無線電訊號模糊無法確定受困地點，四十分鐘後被尋獲，已無生命跡象，送醫不治。

新北市消防局專門委員尚少華說，消防員進入火場時常處於煙霧濃、光線不足，若對火場空間不熟悉，容易空間迷失。

消防專家林金宏說，空間迷失表示消防員找不到出口，無法知道所處環境及空間內狀況，要立即呼喊MAYDAY，此時所有無線電都要靜音，讓呼救消防員清楚說明狀況；另進入火場都會配戴救命器，此時立即啟動，讓搶救人員依救命器發出訊號鎖定搜救位置。

林金宏說，消防員也可使用發光繩，空間迷失時循發光繩撤退；另外可沿水帶退出火場，不過大型火場常多條水帶交錯，會有危險。

尚少華說，為減少消防員空間迷失風險，新北市設有「ＳＣＢＡ暨濃煙搜索訓練」，可模擬黑暗或充滿煙霧環境，提高辨識空間能力，並熟練各種導航技術，如使用熱顯像儀、發光繩等器材，練習如何辨認物體和人員位置。

另要求消防員救援前，時間允許下先了解建築平面圖或空間布局，判斷出口位置、樓梯間和逃生路線。小組行動同進同出，隊員間保持視線或物理接觸，避免單獨行動，發生迷失也能得到隊友支援。