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新興毒品快速變遷 台灣藥物濫用防治學會研擬防治模式及策略

聯合報／ 記者熊迺祺／新北即時報導

台灣藥物濫用防治學會今天進行第四屆理監事改選，由中正大學犯罪防治學系主任馬躍中連任理事長。他說，新任理監事會成員包括刑事司法人員及犯罪學、刑事法學、心理學、藥學、醫學、精神醫學、心理學等各領域學者專家，期望新任理監事發揮所長，在學會邁入成立第10年之際，為台灣藥物濫用防治提出更多建言。

馬躍中表示，毒品及藥物濫用是台灣一直以來都須面對的課題，根據法務部調查局發布的毒品犯罪防制工作年報，每年偵辦案件數、人數、查獲量都呈現逐年上升趨勢，尤其，2022年泰國開放大麻合法化後，國人施用大麻數量也呈現劇烈增長，且市面上出現許多新興毒品，卡西酮類毒品（俗稱的喵喵、彩虹菸）不但查緝量上漲，更常發生施用喵喵後死亡事件，今年被列為三級毒品的依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）亦對我國國民健康造成重大影響。

馬躍中說，新興毒品的快速變遷及外國對於毒品的政策，皆會對社會產生影響，應該如何因應並建立起民眾對於毒品的正確認知，已成為不容小覷的課題，這也是台灣藥物濫用防治學會努力的事項。

台灣藥物濫用防治學會是從事藥物濫用防治與研究工作者組成的非營利性學術團體，除從事藥物濫用防治學術探討與交流活動、提供藥物濫用防治意見供政府參考，也積極研擬符合台灣特性的藥物濫用防治模式及策略、舉辦相關培訓課程。

今天除了新任理監事，司法院前大法官吳陳鐶、曾任法官的眾博法律事務所主持律師許兆慶及多名檢察官、警官、藥師、急診及精神科醫師受邀與會，提供個人實務經驗與學界代表相互交流，希望對藥物濫用防治工作貢獻心力。

台灣藥物濫用防治學會由馬躍中連任理事長，中國文化大學法律學系副教授王紀軒擔任常務監事；台中監獄前典獄長辛孟南、中正大學犯罪防治學系教授賴擁連任副理事長，台灣師範大學健康促進學系教授郭鐘隆、中正大學犯罪防治學系教授許華孚及曾淑萍、矯正署副署長林憲銘為常務理事。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台灣藥物濫用防治學會今天改選理監事，由中正大學犯罪防治系主任馬躍中（右三）連任理事長，中國文化大學法律學系副教授王紀軒（左二）任常務監事。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
台灣藥物濫用防治學會今天改選理監事，由中正大學犯罪防治系主任馬躍中（右三）連任理事長，中國文化大學法律學系副教授王紀軒（左二）任常務監事。圖／台灣藥物濫用防治學會提供

毒品 藥物濫用

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