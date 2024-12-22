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預謀槍殺台中宮廟主委 他當假志工...近距離連轟8槍
台中張姓男子自稱西屯1間宮廟郭姓主委欠他乾爹幾百萬元，為尋仇行凶2個月前就勘查地形，又假借幫普渡到宮廟當志工以接近觀察郭動向，見時機成熟持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，所幸郭僅腿部中彈無生命危險，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴張。
檢警調查，張男（27歲）今年3月在新社區經已過世的詹姓乾爹交給他1把制式手槍、1把非制式手槍及21顆子彈，張隨即持有槍彈放在機車或住處內。
張得知詹姓乾爹生前和63歲郭姓男子有債務糾紛，郭也因沒還錢給詹，張因而對郭懷恨在心，今年6月起就跑到郭男在西屯區擔任主委的宮廟外勘查地形、拍照紀錄，打算藉機復仇。
張8月16日起再向宮廟人員以協助普渡做功德名義，假意擔任廟方志工，就近觀察郭男進出的時間，同月24日他攜帶2把槍、21顆子彈放在機車車廂內，先是到宮廟後方辦公室吃午餐，中午12點多見郭進來休息。
張剛好也吃完飯，就起身回機車拿槍、彈，直接再走向辦公室朝坐在沙發上的郭男開槍，因郭雙腳翹在茶几上其腿部中2槍血流如注，廟方人員見狀衝上前以身體阻攔，但張眼見沒有擊斃郭再連轟6槍，但都沒有擊中郭男。
張男行凶後，立即攜帶2把槍及剩下的13顆子彈直奔第六分局西屯派出所投案。
檢方訊時，張男坦承犯行，交代槍彈是死去的詹姓乾爹交付，郭男則說不認識張，當天突遭槍擊腿部中2彈。
廟方人員也說，張男數周前就來當志工，假意加入廟方運作藉此接近郭男，監視器也拍到張回機車拿槍，彈匣已經填滿子彈；檢方偵結依殺人未遂、槍砲罪嫌起訴他。
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