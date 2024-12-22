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公積金自掏腰包、便當錢不夠 台中少年隊3警浮報刑辦費

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局少年隊陳姓小隊長、張姓及田姓偵查佐浮報刑事辦案費9萬元，其等向租賃監控設備的洪姓業者稱「便當錢不夠」要求開假發票。檢方查出，3人將浮報經費用於公積金、辦案所需，未落入私囊不構成貪汙，依偽造文書起訴陳、洪，張及田均緩起訴。

檢調查，張姓偵查佐2021年10月為抓少年藥頭，向少年隊申請2萬4000元的刑事辦案費，用於和洪姓男子的鼎右公司承租1個半月監控設備，但張提前掌握少年行蹤，最後並無使用監控，且他又管理該小隊公積金，想到常申請刑辦費未獲准，同仁還得自掏腰包投入公積金。

張佐趁該案未租用監控設備，仍請洪男、公司黃姓會計開2萬4000元的假發票讓他核銷，經少年隊把錢匯給鼎右公司後，洪再叫會計領出90%給張，剩下的10%作開假發票繳營業稅之用，張則把領導的2萬1600元投入小隊公積金，同年12月辦另案再以同樣手法，取得3萬2400元投入公積金。

另外，陳姓小隊長曾以個人名義花1萬8000元向洪買1台偵防器材作公務辦案用，但尚未付錢，他得知有隊員辦另案向鼎右公司租設備，申請1萬8000元核准後才得知無監控需要，實際未承租使用，陳卻要洪開假發票讓他核銷，由少年隊將1萬8000元刑辦費匯給鼎右。

檢調也發現，田姓偵查佐為抓少年毒販，申請4萬元向鼎右租使用2個月偵防器材，但才使用1個月該少年就落網，實際僅需支付2萬元，但田考量少年離開觀護所後仍有高度再販毒機會，若要再重新申請很可能因年底經費用罄、流程耽誤措施偵辦契機，就請洪開4萬元假發票讓他浮報。

檢方訊時，3名警員坦承犯行。洪男證稱依警員要求開假發票給他們核銷，自己沒多賺錢，張佐、陳姓小隊長都跟他說「便當錢不夠、要報便當錢」及講明要開多少金額的發票，且虛報發票還要繳5％營業稅、8％營利事業所得稅，加起來總共13％，他向警員收發票金額10％，自己還要倒貼3％。

因案發時檢調初步認定陳、張、及田以浮報涉嫌貪汙詐領公款，但經查陳買器材作為公務偵防用途，張把費用存入公積金，田則將錢預留日後辦案所需，均未落入私囊，難認有不法意圖，主觀無詐財犯意，未構成貪汙。

檢方偵結依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴陳姓小隊長、洪姓男子，張姓、田姓偵查佐及黃姓會計3人緩起訴。

台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影
台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影

發票 監控 貪汙

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