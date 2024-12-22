偷拍難防／「攝狼」6年拍逾3千被害人 僅11人提告

廖姓犯嫌六年來拍攝了三千多被害人的影像，並將其上傳至網絡販售，非法獲利超過千萬。在偵辦過程中，尋找被害人如同海撈針。示意圖／聯合報系資料照

高雄地檢署檢察官黃嬿如偵辦多起偷拍案，其中一名廖姓犯嫌六年拍下三千多名被害人，影像上網販售的不法獲利破千萬，偵辦過程要找出被害人如大海撈針，最後只找到十餘名穿校服的被害人，有十一人提告，多數人並不知遭偷拍。

廖男將運動攝影機藏於改裝後的背包內，在台北市捷運站、百貨公司、高中等地，隨機找未成年高中生或上班族下手，原先只在同好間分享，後來當成職業，將被害人影像分類後在匿名群組兜售。

每次出售影片前，廖男附帶正面照，後來有群組會員發現許多影像均為少女，該「私房」存在六年後才曝光，檢警清查後，發現被偷拍者達三七九二名，即便被害女性都有清楚正面，但身分不明，要找出被害人如大海撈針。

最後檢警縮小範圍，以未成年被害人著手，透過校服追查身分，找到十一人提告，因牽涉販賣，廖男面臨七年以上徒刑。黃嬿如說，偷拍盛行，但散播、交付都屬告訴乃論罪，若被害人不提告，與偷拍者和解，都沒辦法起訴。

黃嬿如點出辦案難點，許多偷拍犯再犯機率高，但妨害性隱私及不實性影像罪未列入預防性羈押範疇，要想聲押偷拍狼，也得舉證對方有串證、逃亡疑慮，才符合羈押要件。

台灣對持有偷拍影像僅限於兒少才有罪責，持有成年人影片並未處罰。現代婦女基金會執秘吳姿瑩認為，防制偷拍應比照兒少性剝削條例，對持有成人性隱私影像也科以刑責。樹德科技大學人類性學研究所兼任講座教授林燕卿建議，應設專法遏止偷拍。