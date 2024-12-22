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偷拍難防／下架又上傳…性影像上了網 就難從世界消失

聯合報／ 記者王駿杰石秀華張議晨林琮恩／連線報導

衛生福利部於八月成立性影處理中心至今收案量近三千件，但申訴案率僅有二成六。 記者余承翰／攝影
衛生福利部於八月成立性影處理中心至今收案量近三千件，但申訴案率僅有二成六。 記者余承翰／攝影
衛生福利部去年八月成立性影像處理中心，至今收案量近三千件，申訴成案率僅二成六，成效卻待檢驗，色情網站不願協助移除，政府封網又遭業者翻牆破解，性影像處理中心如同「無牙的老虎」，遭偷拍被害人身心都備受煎熬。

「只要影像傳到網路，要從這世界消失就很困難」，偵辦多起偷拍案件的檢察官，以這樣簡單一句話，形容每一名偷拍被害人面臨的艱難處境。

衛福部保護司長張秀鴛說，非法性影像一旦上架，被誰下載、重新上傳至何種網站充滿未知數，也難以追蹤，尤其許多暗網存在，讓性影像流傳更難杜絕，但只要民眾可提供網址，下架比率可達八成，性影像防制須從源頭做起。

點開網路上數個隱密性高的色情網站，許多影片分享逐漸從歐美日拍攝的成人影片，轉為上傳各式針孔偷拍影片，偷拍場景不限公廁、公共場所，從角度、放置地點，不難發現是針孔等微型攝影機所拍。

衛福部性影像中心雖稱順利移除的成功率逾八成，但最常做的工作，卻是不斷「再下架」相同的性影像。政府雖祭出封網手段，平台業者仍有解方，就連網友都爭相提供如何更換ＤＮＳ（管理網址與ＩＰ關係的系統），僅數分鐘，遭封網的網站與影片又重獲新生。

有些偷拍影像被網友流傳成「經典系列」，出現今天下架、明天又上傳的輪迴，隨著私密影片再次散播，讓被害人因未知的恐懼一再重演，導致身心受到重創。

好好星球文化基金會執行長張希慈也是受害人，她直到警方通知，才知自己二○一八年受邀到華山文化園區演講時，如廁畫面遭偷拍還上了情色網，這段經歷讓她痛苦不已。她說，不是修法後犯罪就不見了，被害人最希望影像能永遠消失。

張秀鴛說，衛福部與台灣各大網路通路建立合作模式，民眾只要知道上架網址，就能循管道要求下架，對不配合且情節嚴重的網站，若已依法封網，有心人士仍以ＶＰＮ翻牆觀覽，已屬違法行為。

「數位性影像受害者多，即便政府有下架機制，但被害人心中永遠存在恐懼」。高雄市婦女新知協會理事長吳惠玲坦言，她對政府對抗數位性影像的政策有無力感，因境外ＩＰ僅能夠追蹤，卻沒辦法追查，反制偷拍除了從立法面改善外，也應從科技面借鏡他國經驗，否則被害人創傷永遠無法抹滅。

偷拍 色情網站 被害人

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