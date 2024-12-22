偷拍難防／偷拍工具氾濫 不見政府對策

圖為檢警查扣微型攝影機等偷拍工具。記者曾健祐／翻攝 近年從創意私房到綽號「胖馬子」的偷拍狼落網，顯示偷拍無所不在，上千被害人影像在外流傳，恐懼可想而知。有檢察官以「地獄之門」形容性影像外流，一開啟就難關上，可怕的是，不少被害者卻不知自己是「劇中人」，如何鎖上這扇門？亟待中央、地方提對策。

偷拍行為犯案工具繁多，犯案地點連派出所都難逃，隨科技進步、取像設備迷你化，偷拍行為更難被察覺，遭偷拍影片一旦流入網路，數位軌跡難除。

創意私房會員來自各行各業，他們靠分享、賣影片賺取積分與金錢，凸顯偷拍性影像已成地下產業鏈，今年榮獲衛福部紫絲帶獎的檢察官謝欣如，便以「地獄之門」形容性影像外流所造成的傷害。

去年刑法增列妨害性隱私罪章，對於偷拍犯行加嚴刑責，然而，關鍵的犯罪工具，在網路上唾手可得，細小化、日常化的針孔入手容易，那雙看不到的眼睛藏於你我周遭，如何防堵偷拍氾濫，看不到政府拿出具體對策。

與台灣鄰近的南韓，多年前也曾面臨「偷拍成為日常」的狀況，首爾市為了讓市民安心，組成八千人的巡視員，每人每天檢查二間以上的公廁，並成立針孔攝像頭檢查組，地毯式搜查偷拍亂象。

賴清德總統就職曾許諾打造台灣成為「處處可安居，人人可樂業」之地，安居本是人民幸福感的最低要求，但近年台灣爆發多起偷拍案，中央、地方政府的防制規範仍在「天上飛」，反偷拍作為流於表面，光公廁能否安心使用就要先打問號，如何談「安居」？