聽新聞
0:00 / 0:00

偷拍難防／偷拍工具氾濫 不見政府對策

聯合報／ 記者張議晨王駿杰

圖為檢警查扣微型攝影機等偷拍工具。記者曾健祐／翻攝
圖為檢警查扣微型攝影機等偷拍工具。記者曾健祐／翻攝
近年從創意私房到綽號「胖馬子」的偷拍狼落網，顯示偷拍無所不在，上千被害人影像在外流傳，恐懼可想而知。有檢察官以「地獄之門」形容性影像外流，一開啟就難關上，可怕的是，不少被害者卻不知自己是「劇中人」，如何鎖上這扇門？亟待中央、地方提對策。

偷拍行為犯案工具繁多，犯案地點連派出所都難逃，隨科技進步、取像設備迷你化，偷拍行為更難被察覺，遭偷拍影片一旦流入網路，數位軌跡難除。

創意私房會員來自各行各業，他們靠分享、賣影片賺取積分與金錢，凸顯偷拍性影像已成地下產業鏈，今年榮獲衛福部紫絲帶獎的檢察官謝欣如，便以「地獄之門」形容性影像外流所造成的傷害。

去年刑法增列妨害性隱私罪章，對於偷拍犯行加嚴刑責，然而，關鍵的犯罪工具，在網路上唾手可得，細小化、日常化的針孔入手容易，那雙看不到的眼睛藏於你我周遭，如何防堵偷拍氾濫，看不到政府拿出具體對策。

與台灣鄰近的南韓，多年前也曾面臨「偷拍成為日常」的狀況，首爾市為了讓市民安心，組成八千人的巡視員，每人每天檢查二間以上的公廁，並成立針孔攝像頭檢查組，地毯式搜查偷拍亂象。

賴清德總統就職曾許諾打造台灣成為「處處可安居，人人可樂業」之地，安居本是人民幸福感的最低要求，但近年台灣爆發多起偷拍案，中央、地方政府的防制規範仍在「天上飛」，反偷拍作為流於表面，光公廁能否安心使用就要先打問號，如何談「安居」？

偷拍 創意私房 網路

延伸閱讀

偷拍難防／下架又上傳…性影像上了網 就難從世界消失

偷拍難防／手機能自保！外宿防針孔 關燈找可疑反光

偷拍難防／「攝狼」6年拍逾3千被害人 僅11人提告

韓劇看太多？偷拍被逮竟將記憶卡咬碎吞下肚 遭譏「太天才」

相關新聞

偷拍難防／插座、時鐘…針孔隱身日常 每10人有1人處於偷拍風險

偷拍案件頻傳，針孔攝影器材隱身插座、時鐘、住警器、延長線等日常用品，無孔不入，衛福部調查，每十人就有一人處在偷拍風險中；...

偷拍難防／手機能自保！外宿防針孔 關燈找可疑反光

針孔攝影機無所不在，包括汽車旅館、公廁、地鐵、民宿、更衣間或公共澡堂都可能被針孔「盯」上，專家提醒「針孔可能藏在細微之處...

偷拍難防／偷拍工具氾濫 不見政府對策

近年從創意私房到綽號「胖馬子」的偷拍狼落網，顯示偷拍無所不在，上千被害人影像在外流傳，恐懼可想而知。有檢察官以「地獄之門...

偷拍難防／下架又上傳…性影像上了網 就難從世界消失

衛生福利部去年八月成立性影像處理中心，至今收案量近三千件，申訴成案率僅二成六，成效卻待檢驗，色情網站不願協助移除，政府封...

偷拍難防／「攝狼」6年拍逾3千被害人 僅11人提告

高雄地檢署檢察官黃嬿如偵辦多起偷拍案，其中一名廖姓犯嫌六年拍下三千多名被害人，影像上網販售的不法獲利破千萬，偵辦過程要找...

毒蟲手機存槍照 警隔月搜出3長槍

台北市刑大偵八隊上個月偵破一起毒品案件，其中一名被逮捕的陳姓毒蟲，手機內有多張槍械照片，警方懷疑陳男持有大量槍械，等陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。