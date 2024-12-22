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毒蟲手機存槍照 警隔月搜出3長槍

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

陳姓毒蟲因毒品罪被逮後，被台北市刑大再度查獲他改造槍械。記者廖炳棋/翻攝
陳姓毒蟲因毒品罪被逮後，被台北市刑大再度查獲他改造槍械。記者廖炳棋/翻攝

台北市刑大偵八隊上個月偵破一起毒品案件，其中一名被逮捕的陳姓毒蟲，手機內有多張槍械照片，警方懷疑陳男持有大量槍械，等陳男被依毒品罪送辦並交保後，鴨子滑水展開調查，警方本月十七日前往陳男家中搜索，當場查獲三把具殺傷力土製長槍。

卅七歲陳男被逮後，坦承是在網路自學改造槍械，但強調自己是新竹尖石鄉原住民，有時會去打獵，土製長槍是他用來打獵使用，警方在他家搜索，果然看到一隻他前晚才從山上打回來的果子狸。

北市刑大今年十一月間，在桃園平鎮區查獲販毒藥頭及藥咖共五人，現場搜出安非他命、依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，訊後依毒品罪送辦；警方鑑定毒販手機時，意外發現涉吸毒被逮的陳男手機內，有多張大批長槍和改造工具照。

警方追查，陳男平時在桃園從事廢電器資源回收工作，因有原住民身分，空閒時會回新竹山區打獵，私下會改造槍械；不過陳男並無領有槍證，加上有毒品、槍砲等前科，因此持有土製槍械就是違法行為。

警方經過月餘蒐證，十七日清晨聯合特勤中隊埋伏陳男位於新竹縣尖石鄉住處，確認屋內沒有動靜，研判陳男呼呼大睡，立即攻堅並壓制，在屋內查獲三把改造長槍及電鑽、砂輪機等改造工具。

土製長槍送刑事鑑識中心，初驗均具殺傷力，詢後依槍砲罪移送新竹地檢署偵辦。

新竹 桃園 毒品

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