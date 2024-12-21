瞥見毒蟲手機有槍械照 警不動聲色隔月再上門...搜索查獲3長槍

台北市刑警大隊偵八隊上個月偵破一起毒品案件，逮捕的37歲陳姓毒蟲手機內有多張槍械照片，警方等陳嫌被依毒品罪送辦並交保後，不動聲色展開調查，警方17日前往陳嫌家中搜索，查獲3把具殺傷力長槍。

北市刑大11月間，在桃園查獲販毒集團及藥咖等5人，並依毒品罪嫌送辦，警方查看嫌疑人手機時，發現吸毒被逮的陳嫌手機內，有多張大批長槍和改造工具照片。

警方深入追查，發現陳嫌平時在桃園從事廢電器資源回收工作，因有原住民身分，空閒時會返回新竹山區打獵，因此私下會改造槍械。

警方17日清晨6時左右埋伏陳嫌新竹縣尖石鄉住家，隨後攻堅壓制陳嫌，查獲改造長槍3把及電鑽、砂輪機等改造工具。

陳嫌被逮後，坦承是網路自學改造槍械，長槍送往刑事鑑識中心初驗均具殺傷力，全案訊後依槍砲罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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