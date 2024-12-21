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天道盟公主嗆法官「判我死刑好了！」 再延押禁見2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有外號「天道盟公主」的竺姓女子曾因棄屍罪被判2年定讞，竺卻在前案審理期間，涉嫌色誘中風的陳姓老翁將他帶去房產質押借貸後虐死人，竺犯後逃逸落網被收押至今，日前開庭不滿被收押，當庭嗆法官「判我死刑好了！」法院裁定竺再羈押禁見2月，可抗告。

檢方起訴指出，竺女（52歲）2023年得知陳姓老翁有多筆土地就色誘對方，陳不順其意就會遭暴力對待，同年12月29日至今年1月8日，竺將陳翁囚禁大甲、沙鹿旅宿長達10天，帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。

竺女1月8日和陳翁衝突，徒手、持掃把朝他頭部、胸腹及四肢痛毆一頓，當晚11點多又出腳朝他頭、胸腹猛力踩踏，送醫肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，及大量內出血死亡，竺女作案後自逃生梯溜掉，落網後被羈押至今。

台中地院19日開延押庭訊問時，竺女自稱小腦受損達87％，常常會斷片，否認有打罵陳翁，還說都叫陳翁「哥哥」，是哥哥很喜歡她，連屏東的房子都要過戶給她，竺又不滿被羈押無法處理房產一事損失很多，對法官說「你們押我1年了，什麼東西都沒查到」，還嗆「判我死刑算了！」

中院指出，竺女羈押期將於12月27日屆滿，19日開庭訊問後，認為她涉犯傷害致死、3人以上 共同非法剝奪身心障礙之人行動自由達7日以上等，罪嫌疑仍重大，且她2022年、2023年另案被通緝才到案，顯有逃亡之虞。

中院也認為，竺女和同案江姓、張姓被告間，就當初如何限制陳姓老翁行動自由、相處情形，具體細節為何，竺女說詞和2人間有出入仍待釐清，另竺明知陳翁身體狀況差、行動不便，始終無法合理說明陳翁傷勢原因，若交保難保不會串供。

中院認定竺女仍有羈押必要，裁定12月28日起再延長羈押2月，並禁止接見、通信。

竺女過去有「天道盟公主」外號，2016年被訴色誘、強逼癌末友人過戶房產，最終僅被依棄屍罪判年。圖／報系資料照
竺女過去有「天道盟公主」外號，2016年被訴色誘、強逼癌末友人過戶房產，最終僅被依棄屍罪判年。圖／報系資料照
竺女過去有「天道盟公主」外號，因涉嫌色誘台中陳姓老翁虐死人，被依傷害致死罪嫌收押至今。圖／報系資料照
竺女過去有「天道盟公主」外號，因涉嫌色誘台中陳姓老翁虐死人，被依傷害致死罪嫌收押至今。圖／報系資料照

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