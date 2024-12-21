影／嘉義男台82毒駕 沿路飄移擦撞還撞倒老婦
嘉義縣江姓男子吸毒後開車，昨早11點多在水上鄉台一線撞倒一輛機車，機車騎士被撞飛骨折。江男隨後肇事逃逸開上台82線快速道路，遭警方圍捕在車上搜出359包毒品咖啡包、喪屍煙彈等毒品，依公共危險、肇事逃逸及毒品防制條例移送嘉義地檢署偵辦。
據了解，江姓男子是毒品人口，昨天吸毒後開車上路，在台一線撞倒機車，騎機車的62歲婦人被撞到骨折送醫；江男肇事逃逸開上台82線快速道路，搖搖晃晃一路飄移，輪流擦撞外側護欄及內側護欄，車身兩側撞擦撞到充滿刮痕，最後停在路肩。
警方表示，昨天獲報有車輛肇事逃逸，立即循線追查肇逃車輛，在台82線19.7公里處往西方向圍捕肇逃車輛，當場逮捕江姓男子，並在車上查獲大量毒品，包括359包毒品咖啡包、10顆麻醉煙彈、11包愷他命，以及現金2萬4500元，
警方採檢確認江男施用毒品，且江男也坦承不諱。警方指出，全案依涉犯公共危險、肇事逃逸、毒品防制條例等罪嫌移送嘉義地檢偵辦，另將持續溯源擴大追查毒品上游，提醒民眾切勿吸毒以身試法，毒駕、酒駕恐造成自己與其他用路人危險。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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