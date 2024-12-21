影／喉糖盒裡有玄機 泰籍移工持毒見警攔緊張露餡

泰籍移工古姓男子日前在新北市騎微型電動二輪車，因涉嫌持有毒品，遇警攔查緊張露餡，樹林員警發現其身上喉糖盒裡暗藏2包安非他命，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，並循線溯源追查上游毒品來源。

新北市樹林警分局三多派出所警員符又元、黃信翰2人日前巡邏於轄區俊興街，看見國籍移工吉姓男子（30歲）騎一輛微型電動二輪車疑似準備逆向行駛，上前攔查請其出示證件時，吉男臉上突然露出緊張神情且手腳開始不停抖動，員警發覺有異，隨即仔細盤問。

果不其然，員警在吉男身上發現一盒喉糖，發現裡面竟暗藏2小包安非他命，共重2.05公克，吉男見事跡敗露，自動高舉雙手抱頭乖乖蹲下就逮，員警立即呼叫支援警力將吉男帶返派出所偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

樹林警分局呼籲，施用、販賣毒品害人害己且影響社會治安甚鉅，尤其施用毒品後駕車，更危及他人生命、身體安全，本分局將持續積極查緝毒品，斷根溯源，展現警察對維護治安掃蕩毒品的決心。

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