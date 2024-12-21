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小米粽中毒案簽結 無人為故意
台東地檢署偵辦金峰鄉小米粽四死中毒案，檢方認為八十三歲曾姓婦人製作小米粽時，混入兩年前親友贈送、摻雜農藥托福松的栽種小米，因年邁視力及味覺不佳未發現，食後中毒身亡，弔唁的親友食用後也有三人死亡，全案查無人為故意或過失犯罪事證，昨天簽結。
今年九月十七、十八日金峰鄉賓茂及壢坵部落多達十二人中毒送醫，曾婦吃完包裹蝸牛、竹筍、豬肉及小米粉的阿粨（小米粽）死亡，來治喪的十一名親友食後也中毒送醫，其中七十六歲劉姓婦人、卅六歲徐姓婦人、五十九歲楊姓婦人都不治，五十三歲楊姓婦人至今未恢復意識。
曾婦家中扣得的杵臼內的小米殘渣、竹篩片等檢體檢驗結果，及曾婦家屬、親友、太麻里鄉地區農藥業者說法等證據，死亡原因為托福松（Terbufos）中毒，中毒途徑為曾婦製作阿粨的食材小米。
據調查，含農藥的小米是曾婦向親友索討而來，贈米者主觀認為僅供種植，無法預見會被加入阿粨，其他中毒親友是在守靈時發現剩餘阿粨拿來吃，未見有人刻意發送，認定此案無人為故意或過失等刑事犯罪。
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