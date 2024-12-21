3餵鼠藥害澳洲男 台女殺人未遂起訴

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷，上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。（圖／翻攝畫面） 台籍楊姓女子對澳洲交換生肖雷（Alex Shorey）有好感，不滿肖雷計畫提前返回澳洲，為拖延時間，涉三度在餐飲中下老鼠藥，迫使肖雷中毒讓其照護，導致肖雷差點送命；台北地檢署認為，楊女為滿足個人控制欲、還曾在醫院企圖毒殺肖雷，手段惡劣，昨依殺人未遂罪起訴，具體求刑八年以上之刑。

起訴指出，楊女二○二三年配偶死亡，透過臉書結識年僅廿三歲的澳洲交換生肖雷，雖未成為情侶，但楊女對肖雷頗有好感，因不滿肖雷決定中斷來往，獨自返回澳洲，在葡萄汁中摻入液態老鼠毒藥，肖雷起初發現有異味，楊女見狀還淺嘗表示正常，讓對方鬆懈喝完。

二○二三年三月廿五日，肖雷出現凝血功能異常症狀，醫師研判是遭受超級華法林類毒物毒害，開始入院治療。具有澳洲醫師資格的肖雷父親史蒂芬來台，安排兒子四月十六日回澳洲治療。

楊女得知肖雷要回澳洲，第二次將含有滅鼠的液態老鼠藥及降血壓藥物「脈優」，加入肖雷飲食中，讓肖雷發生低血容量中毒反應送醫。當時院方要求入住加護病房，楊女卻利用史蒂芬不諳中文，騙其簽署拒絕入住加護病房同意書，直到史蒂芬嚴正表明要兒子入住加護病房，醫護人員才知悉真意，並開立病危通知書。同年四月十九日，肖雷轉普通病房，母親也抵台。

起訴指出，楊女懷疑，肖雷與線上英語課程陳姓女雇主非單純僱傭，第三度將液態老鼠藥混入肖雷的餐飲，以致病情逆轉，體內凝血功能再度惡化。直到肖雷母親收拾行李，在兒子房間衣櫥抽屜背包內，發現印有「老鼠圖案」的老鼠藥空瓶，驚覺與兒子病情有關，拒絕讓楊女照護，並搭機回澳洲治療，未發生死亡結果。

檢警獲報搜索楊女，查出沾染毒物撲滅鼠的馬克杯，也在肖雷住院用的紙杯、投藥塑膠杯、飲料茶湯，驗出滅鼠藥或脈優。楊女以精神障礙為由，辯稱不記得肖雷是誰，直到檢方提示相關事證，才開始改變答辯方向。

檢方痛批，楊女在發布病危通知生死交關之際，不斷騙取肖雷父母信任，企圖在醫院殺害肖雷，導致肖雷隨時可能客死異鄉，犯罪手段與犯後態度均屬惡質。