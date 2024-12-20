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高雄社工家訪機警...3童驗出安毒 毒癮父上訴再加重徒刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

李姓男子與同居女友育3名小孩，他在住處吸毒，社工發覺有異，採集3童毛髮竟驗出有安非他命毒品反應，緊急安置3幼童。檢方不服一審判決，上訴後，高等法院高雄分院認為李男構成累犯，依妨害幼童發育罪，再從重量刑，多判他4個月處徒刑。

據了解，李姓男子與許姓女友同居，同住的小孩除了許女與前夫的1名女兒，2人也生下1對龍鳳胎，因李男有毒品前科，2人未婚生子，被社會局列為關懷對象。

2022年9月，社工到李、許住處家訪，發現李精神恍惚，加上屋內有異味，社工懷疑他在住處吸毒，要求採集3名幼童的毛髮送驗，果真驗出3名幼童體內都有安非他命殘留，且濃度不低，推論在採驗前1周至3周內吸入毒煙，才導致體內有安毒殘留。

社工緊急通報高雄市警局婦幼隊，去年1月警方去他們住處搜索，查獲毒品殘渣袋、安非他命吸食器等證物，社會局立即安置3名小孩，再次採集毛髮、尿液，發現3幼童一直處在「毒煙」的陰影下生活。

李男經橋頭地方法院依妨害幼童發育罪，判他1年2月徒刑，檢方不服判決，上訴二審。

高等法院高雄分院認為，李男身為3小孩的父親或同居家屬，施用毒品已屬不該，竟仍不顧小孩在旁同處一室，多次施用毒品，妨害幼童身心健全發展，並是在前案服刑完畢滿1年故意再犯，是前刑不足以發揮警告作用，堪認他對刑罰反應力薄弱，改判他1年6月徒刑。全案可上訴。

李姓男子不顧小孩在旁吸安非他命，二審加重其刑。本報資料照
李姓男子不顧小孩在旁吸安非他命，二審加重其刑。本報資料照

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