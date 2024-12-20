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基隆23歲警員勤務不正常 自檢呈大麻陽性反應 今停職處分

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆警察局第三分局百福派出所李姓警員，因常精神不濟及勤務不正常，警方自檢採尿送驗，結果昨天出爐呈大麻陽性反應，李否認有吸食大麻辯是吃藥引起，警方將李依違反毒品危害防制條例函送基隆地檢署偵辦，釐清是否吸食大麻。市警局今開考績會予以停職處分，從重議處。

警方調查，23歲李姓警員去年警專畢業派任第三分局百福派出所服務，但督勤時發現多項缺失，有作息、精神不濟及勤務不正常情況，懷疑是否服用藥物或毒品，分局將他列為列管的風紀顧慮對象。

基隆市警察局定期辦理特定人員尿液採驗作業時，分局主動提報自檢，11月27日由所長帶至警察局刑警大隊完成採尿程序，尿液經送驗結果昨天出爐，呈第二級毒品大麻陽性反應，分局即協同警察局督察科共同偵處，昨天訊後將他函送基隆地檢署偵辦。但李姓警員否認有吸食大麻，指精神不好，有吃一些藥物引起。

第三分局副分局長鄭森賢說，分局秉持「毋枉毋縱、不庇護、不護短」態度，全力偵辦調查，基隆市警察局今天召開考績會，依據公務人員考績法及警察人員人事條例，予以停職處分，從重議處，後續並追究相關主管考核監督不周責任。

基隆一名警員勤務不正常，自檢大麻陽性反應，依毒品罪送辦，已遭停職。記者游明煌／翻攝
基隆一名警員勤務不正常，自檢大麻陽性反應，依毒品罪送辦，已遭停職。記者游明煌／翻攝

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基隆 大麻 警察

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