台東小米粽吃死人 混托福松非罕見...業者證實可避免蟲害

台東金峰鄉小米粽4死中毒案，地檢署以查無人為故意或過失等刑事犯罪事證今日偵結，不過，大家關注的混有農藥托福松小米來源從何而來？地檢署表示，83歲曾姓死者於2年前自社區親友取得供栽種使用、混有農藥托福松小米，誤加入食材並製成阿粨。農藥業者證實小米混托福松，可避免蟲害，作法並非罕見。

主任檢察官陳妍萩表示，專案小組多方深入調查發現，曾姓死者早年自種小米，收成後留存種籽存放於塑膠罐中，以供食用或來年播種，至遲於2、3年前即未自種，仰賴存糧或向社區親友索取，而死者曾認小米昂貴珍稀，停止自種後應更加匱乏，去年初脫殼機損壞後迄今均未製作小米阿粨。

因小米價高，死者停種後僅製作糯米阿粨，故2年前向社區親友取得上開混有托福松之小米後，存放於平時儲存小米所用的塑膠罐內，至案發前均未曾使用。今年9月17日案發前1個星期，死者誤將之與自家小米一起存放、使用。專案小組案發後即將社區親友提供的小米樣品查扣勘驗。

發現一般脫粒後、脫殼前之小米，其大小與市售興農牌樂土（托福松）均無明顯差異；又因小米品種不同而呈黃、紅、橘褐色不等，其中紅褐色小米，與托福松外觀皆係紅褐色，一般而言實不易分辨；農藥業者證述，社區親友先行混和托福松與小米再播種之作法並非罕見，且可有效防止蟲害。

死者高齡83歲，是否瞭解與持續記憶社區親友所提供含托福松之小米僅係栽種之用、不可食用，實非無疑，遑論年邁、患有眼疾且視力不佳，尤相隔約2年後，環境與氣味揮發等自然因素影響，未及時近距離嗅聞，致誤將混有托福松之小米與自家已儲存之小米共存、混同使用與後續製作者，可能性極高。