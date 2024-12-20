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台東小米粽農藥中毒案12人送醫4死 1女仍住院未清醒
今年9月間台東金峰鄉發生食物中毒案，曾姓阿嬤食用蝸牛小米粽後死亡，11人去治喪也因吃了小米粽陸續送醫，外界起初以為是蝸牛釀禍，但第一線急救醫護在病患身上聞到疑似農藥味，案情急轉直下，最後確定是劇毒農藥有機磷中毒。此案共造成4人死亡，1人昏迷不醒，台東地檢署今日偵結，查無人為故意或過失等刑事犯罪事證。
9月17日，曾姓阿嬤將親友贈送的蝸牛混合竹筍、豬肉和小米粉，總共包裹10條「阿粨」。曾婦吃完後不到2小時，身體不適，送醫途中死亡，深夜11時送回家中治喪。
當天深夜，親友聞訊趕至喪宅致哀，曾婦家人拿出其餘阿粨供親友食用，隔日凌晨開始，11人陸續不舒服，救護車數量不夠，還有病患由家人開車送醫。
中毒案發生後，外界聚焦蝸牛及包裹阿粨的月桃葉及克蘭樹葉，因家屬就醫時曾攜帶未食用完畢的阿粨，打開後出現刺鼻農藥味，另外醫護也在病患的嘔吐物中聞到農藥味，經由食藥署檢驗確認，小米含有農藥托福松。
小米粽食物集體中毒案震驚各界，因一時之間病患太多，分送台東三大醫院，收治最多病患的台東馬偕醫院發現病人多半出現容易喘、呼吸困難等症狀，第一時間研判禍首可能是神經性毒物，使用有機磷解毒劑後情況獲得改善，除曾婦外，最後仍有3人回天乏術，53歲楊姓女子目前仍在部立台東醫院治療，尚未清醒。
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