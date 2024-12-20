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「阿嬤誤用托福松農藥食材」台東小米粽4死中毒案 無人為故意毒害今簽結
台東金峰鄉小米粽4死中毒案今日偵結，台東地檢署表示，本案死亡原因認定為托福松（Terbufos）中毒，曾姓死者將親友致贈，原本要供栽種使用、混有農藥托福松小米，誤加入食材並製成阿粨中毒，查無人為故意或過失等刑事犯罪事證。
9月17日、18日，金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾因食品中毒送醫，83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡，隔月送入馬偕醫院救治59歲楊姓女子宣告不治，全案僅剩楊女53歲胞妹重度昏迷，目前仍在衛福部台東醫院治療中。
台東地檢署今天表示，經專案小組連日調查後，綜合解剖暨鑑定報告、台大毒藥物鑑定暨檢驗中心檢驗報告、衛福部食品藥物管理署檢驗速報單，法醫研究所現場扣得的杵臼內之小米殘渣、竹篩片等檢體，自親友取得贈送曾姓死者所餘存混合農藥托福松與小米之樣品之鑑定報告，以及曾姓死者家屬、親友、太麻里鄉地區農藥業者等人之證述等證據資料，檢察官認本案死者死亡之原因為托福松(Terbufos)中毒，中毒途徑為死者等人生前食用曾姓死者製作阿粨之食材小米。
地檢署指出，該食材小米是曾姓死者將親友致贈供栽種用而混有農藥托福松之小米，誤加入本案食材之中並製成阿粨，復經曾姓、劉姓、徐姓、楊姓食用而陸續死亡。本案查無人為故意或過失等刑事犯罪事證，業經簽結。
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