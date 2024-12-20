分裝喪屍煙彈 6人被逮5交保

竹聯幫豹堂成員董姓男子涉嫌分裝「喪屍煙彈」販賣，刑事局在台北、新北市搜索3處民宅，查獲價值共1260萬元的依托咪酯類電子煙油、粉末及電子煙彈，拘提董男等6人。記者李奕昕／攝影 竹聯幫豹堂成員董姓男子涉嫌分裝「喪屍煙彈」販賣，刑事局搜索雙北三處據點，查獲價值共一二六○萬元的依托咪酯類電子煙油五五八公克、粉末二三九克，及電子煙彈五十三顆。董男等六人被依毒品罪嫌拘提移送，五人以五至廿萬元交保。

警方調查，豹堂成員四十六歲董姓男子今年初赴修車廠修車時，結識前往修車的廿八歲梁姓男子，得知他與廿四歲張姓、卅八歲王姓、四十三歲王姓男子上網販售電子煙彈，提議分裝依托咪酯類煙彈，並邀豹堂成員卅七歲翁姓男子加入。

董男住北市士林區某社區大樓，翁男住新北新莊區某公寓，梁男等四人在新北中和某公寓租屋當煙彈倉庫，六人利用這三處民宅將異丙帕酯粉末摻進電子煙油後分裝煙彈，或直接用依托咪酯煙油分裝，有哈密瓜、水蜜桃、荔枝、綠豆沙等多種口味。

董男等人再透過網站以每顆二千元販賣「喪屍煙彈」，利用超商「店到店」貨到付款服務寄送。

刑事局偵二大隊上網發現，今年八月十八日搜索中和分裝場拘提梁男四人，十月十四日搜索另兩處據點，拘提董、翁二人，共搜出依托咪酯煙油五五八克、異丙帕酯粉末二三九克、依托咪酯煙彈五十一顆、異丙帕酯煙彈二顆，另有一般煙彈約六萬顆。

董男稱，依托咪酯類未列為毒品時從大陸購買寄包裹來台，分裝煙彈無償轉讓，否認販賣；其餘犯嫌多坦承分裝販賣。

警方依毒品罪移送，並函送新北衛生局依菸害防制法裁罰。檢方聲押董男，法院裁定董男廿萬元交保；檢方命梁、張、王男十萬元交保，翁男五萬元交保，另名王男請回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885