電子煙店暗號當密碼賣喪屍煙彈 6人遭逮送辦

竹聯幫成員董姓男子夥同販售電子煙店家賣喪屍煙彈，且以黑話「上頭」當暗號交易，刑事局逮捕董男等6人到案，查扣約新台幣1260萬元的6300顆毒品煙彈，警詢後送辦。

警政署刑事警察局今天召開破獲「喪屍菸彈分裝廠」記者會，偵二大隊第一隊隊長鍾孝倫說，接獲情資，有製販毒集團在雙北市設置毒品分裝廠，經查以46歲董姓男子等人涉重嫌，與台北市、新北市警察局組專案小組偵辦。

警方查出，有竹聯幫背景的董姓男子先從境外取得依托咪酯毒品並透過管道進入台灣，並把雙北市民宅當成毒品加工廠地點，在民宅內先加熱依托咪酯後，再摻入水果口味香精，並分裝至電子煙彈內，對外販售。

警方說，董姓男子夥同開設賣電子煙28歲梁姓男子等人，以掛羊頭賣狗肉方式，銷售摻有依托咪酯等毒品煙彈，且採店到店方式運送毒品，避開當面交易，且用黑話「上頭」當交易暗號。

警方表示，董姓男子從今年初開始犯案，並把北市士林區住處、新北市中和區及新莊區據點當成分裝毒品工廠，掌握相關情資後，8月、10月分批搜索，逮捕董男等6人到案，搜出大批依托咪酯煙油等物。

警方指出，從董姓男子等人住處搜出毒品煙油，初估可分裝成6300顆電子煙彈，若順利售出可獲利約新台幣1260萬元，警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把董男等6人移送新北地方檢察署偵辦。

刑事局表示，使用者吸食依托咪酯後，會出現無法思考及控制身體等行為，又被稱喪屍毒品，此毒品會對大腦和神經系統造成永久性損害，行政院已把依托咪酯從三級毒品（行政罰）改列為二級毒品（刑事罰），將持續查緝毒品。