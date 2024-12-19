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北市公寓藏喪屍煙彈分裝場 犯嫌被警搜索吸食器急丟窗外
郭姓、周姓男子涉嫌在台北市民宅分裝「喪屍煙彈」販賣，被警方搜索時將安非他命吸食器丟出窗外；警方搜出價值50萬元的依托咪酯菸油461公克、改造手槍1把，逮捕郭、周等4人分依毒品、槍砲罪移送，追查槍毒來源。
警方調查，28歲周姓男子向友人借用友人祖父的北市市民大道某公寓3樓住宅，由35歲郭姓男子提供依托咪酯菸油，夥同35歲翁姓男子、43歲林姓女子分裝電子煙彈。
警方接獲檢舉指該處出入複雜，上月17日聯繫屋主會同前往，周、翁、林不開門，員警經屋主同意破門，發現3人將安非他命吸食器丟出窗外，喝令制止，搜出依托咪酯菸油461克、依托咪酯煙彈1顆及分裝空瓶、電子磅秤、注射針筒，研判是喪屍煙彈分裝場。
3人被逮帶回南港警分局南港派出所，坦承施用，但否認分裝販賣。警方查出郭提供依托咪酯菸油，同月28日搜索郭的內湖路住處逮人，搜出改造手槍1把、安非他命殘渣袋及吸食器，他稱分裝煙彈自行施用，沒有販賣。
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