竹聯幫豹堂3處喪屍煙彈分裝場被破 警扣上千萬元依托咪酯類

竹聯幫豹堂成員董姓男子涉嫌分裝「喪屍煙彈」販賣，刑事局在台北、新北市搜索3處民宅，查獲價值共1260萬元的依托咪酯類電子煙油558公克、粉末239克及電子煙彈53顆，拘提董男等6人依毒品罪移送，犯嫌以5至20萬元交保。

警方調查，豹堂成員46歲董姓男子今年初赴修車廠修車時，結識前往修車的28歲梁姓男子，得知他與24歲張姓、38歲王姓、43歲王姓男子上網販售電子煙彈，提議分裝依托咪酯類煙彈，並邀豹堂成員37歲翁姓男子加入。

董男住北市士林區某社區大樓，翁男住新北新莊區某公寓，梁男等4人在新北中和某公寓租屋當煙彈倉庫，6人利用這3處民宅分裝依托咪酯類煙彈，將異丙帕酯粉末摻進電子煙油後分裝煙彈，或直接用依托咪酯煙油分裝，有哈密瓜、水蜜桃、荔枝、綠豆沙等多種口味。

董男等人透過網站以每顆2千元販賣依托咪酯類煙彈，利用超商「店到店」貨到付款服務寄送。刑事局偵二大隊第一隊上網發現，今年8月18日搜索中和分裝場，拘提梁男等4人，10月14日搜索士林及新莊分裝場，拘提董男及翁男，共搜出依托咪酯煙油558克、異丙帕酯粉末239克、依托咪酯煙彈51顆、異丙帕酯煙彈2顆，另有一般煙彈約6萬顆。

董男稱，依托咪酯類尚未被列為毒品時，從大陸購買寄包裹來台，分裝煙彈無償轉讓；其餘犯嫌多坦承分裝販賣。