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影／搭錯車惱怒掏槍恐嚇小黃運匠 男從新莊逃到三峽仍被逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市34歲張姓男子，前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇、扭打、拿辣椒水噴司機眼睛。後來他另外搭車逃到三峽，仍被警方查獲。

56歲陳姓司機前天凌晨4時許，將uber小黃計程車開到客人指定的新莊區富貴路與中貴路口停靠，沒多久張姓男子開門上車，但被發現不是事前預約叫車的客人，於是請他下車，雙方因此發生口角衝突。

結果張男竟掏出1把手槍恐嚇但未擊發，被陳姓司機奪槍扔到路旁，2人隨即下車拉扯扭打，張男又掏出辣椒水噴向司機眼睛。司機趁隙上車駛離現場，開至中原路、中港路口停靠向店家求助，並打電話報警。

新莊警分局昌平派出所員警趕抵，在路旁找到1把空氣槍，擴大調閱監視器，發現嫌犯搭乘另1輛計程車至三峽區中園街下車。派出所員警會同偵查隊前往附近查察，找到張男帶回調查，警詢後依恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市１名張姓男子，前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇，被司機奪槍扔到路旁，警方獲報到場找到1把空氣槍。記者林昭彰／翻攝
新北市１名張姓男子，前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇，被司機奪槍扔到路旁，警方獲報到場找到1把空氣槍。記者林昭彰／翻攝
新北市１名張姓男子，前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇，被司機奪槍扔到路旁，警方獲報到場找到1把空氣槍。記者林昭彰／翻攝
新北市１名張姓男子，前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇，被司機奪槍扔到路旁，警方獲報到場找到1把空氣槍。記者林昭彰／翻攝
新北市34歲張姓男子（中），前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇、拿辣椒水噴司機眼睛。後來他另外搭車逃到三峽，仍被警方查獲。記者林昭彰／翻攝
新北市34歲張姓男子（中），前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇、拿辣椒水噴司機眼睛。後來他另外搭車逃到三峽，仍被警方查獲。記者林昭彰／翻攝

恐嚇 計程車

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