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懷疑友人當線民…三煞押至旅館私囚 痛毆凌虐強索50萬遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市4名疑有幫派背景的陳姓、謝姓和鄭姓男子，因與4人共同郭姓友人有嫌隙或懷疑郭男對外宣稱自己是警方線民，前年10月間，將郭男押至三重某旅館房內持球棒毆打；後來又在去年1月初，將郭男載至泰山某旅館凌虐毆打強索50萬元。新北地檢署依傷害、恐嚇取財未遂及私行拘禁等罪將陳、鄭3人起訴，謝男則另行通緝。

檢警調查，陳、謝3人先在前年10月23日20時許，將被害人帶至三重某旅館談判，後來一言不合發生爭執，3人於是持球棒和不明器械圍毆被害人，造成被害人頭部、頭皮、臉部、左小腿多處挫擦傷和撕裂傷。

去年1月3日凌晨4時許，陳、謝2人又藉口要談生意，與被害人相約蘆洲，待被害人上車後即押往泰山某旅館。謝男並指示鄭男外出購買鋁棒、膠帶、束帶等，先由陳男持熱熔膠條毆打，謝男還以香菸燒燙被害人眉心。

待鄭男購物返回後，3人用防水膠帶矇住被害人雙眼，束帶銬住雙手繼續毆打，謝男並表示不滿被害人對外說他是警方線民，要求被害人拿出50萬元賠償，否則就要將被害人腳打斷從山上推下去。

被害人不堪痛毆、凌虐，被迫簽下同意賠償50萬元的切結書，3人則在退房時間到後，又將被害人帶往新莊某民宅繼續拘禁、毆打，直到隔天被害人藉口聯繫友人籌錢，伺機告知友人所在位置加以援救並逃離現場，隨即向警方求助報案。

新北市4名疑有幫派背景的陳姓、謝姓和鄭姓男子，因與郭姓友人有嫌隙或懷疑郭男對外宣稱自己是警方線民，二度將郭男押至旅館毆打、凌虐及強索50萬元，遭新北地檢署起訴或通緝。記者蔣永佑／攝影
新北市4名疑有幫派背景的陳姓、謝姓和鄭姓男子，因與郭姓友人有嫌隙或懷疑郭男對外宣稱自己是警方線民，二度將郭男押至旅館毆打、凌虐及強索50萬元，遭新北地檢署起訴或通緝。記者蔣永佑／攝影

三重 幫派 恐嚇 被害人

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