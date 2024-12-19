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IG網紅店「工典甜點」爆惡意倒閉！廠商、消費者全受害

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

台中知名甜點店「工典甜點」，以精緻的餅乾、千層蛋糕等品項在網路上獲得超高人氣，IG坐擁超過17萬名粉絲。但是近期傳出品牌惡意倒閉、店面已經人去樓空，不僅廠商被拖欠貨款，消費者也拿不到產品。更有最新消息傳出，老闆夫妻已經在桃園身亡。

極具人氣的台中「工典甜點」，近期被接連爆料拖欠預定商品，包括12月的生日蛋糕在取貨前一天傍晚才被告知「做不出來」，需延期至明天2～4月才能出貨。也有民眾指出，商品原訂12月11日出貨，前一天才被通知因材料問題、不能出貨。也有網友爆料過去消費經驗，曾購買千層蛋糕，到貨開箱卻變五層。

除此之外，工典的紙盒合作廠商也發文爆料，表示「為了保障客戶可以有穩定收益，還是先把貨交出去！但今天17號開始就聯絡不上，後來才知道16號就已經沒有開門營業了！現在才發現是自己受騙」一連串糾紛爆料在網路持續發燒，憤怒的消費者們甚至還成立自救討論區。

透過「工典甜點」官方IG，可看到最後一篇貼文為12月12日。另外最新消息傳出，老闆夫妻已在桃園身亡，但實際情況仍待正式確認。

工典甜點提供多樣化甜點，在網路極有人氣。圖／擷取自官方IG
工典甜點提供多樣化甜點，在網路極有人氣。圖／擷取自官方IG

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