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意外破大案！台中男身攜2槍路倒送醫 警搜住處赫見10億雙獅牌海洛因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局東山所在本月初獲報，一名男子路倒在轄區內，疑有尋短行為，男子被送往醫院急救後，警方在男子身上發現兩把手槍，判斷案情不單純，查出男子身分後，前往男子租屋處調查，發現大量海洛因磚，警方查扣涉案贓證物後，等男子清醒時再問，發現還有另批海洛因磚在其租屋處隔壁房間內，一共查獲300多塊海洛因磚，市價估計超過10億元，媒體本月初查證時，檢警即對此案封口，強調仍在溯源中。

據查，此案檢警一共查扣300多塊的「雙獅地球牌」海洛因磚，市價估計超過10億元，另外還在男子租屋處，查扣另外兩把手槍及大批子彈，四把查獲的手槍送鑑定，有兩把為改造、兩把為制式。

檢警清查男子背景單純，沒有前科，但男子卻身懷大量槍毒，還有尋短念頭，意外讓警方破獲此案。男子出院後已被檢方聲押獲准，檢警正成立專案小組，要追查該批槍毒來源。

雙獅地球標海洛因磚來自寮緬泰邊境的金三角，傳由緬甸毒王昆沙所創立，商標是以兩隻獅子踩著地球的紅色剪紙圖案，因純度高，有品質保證，毒犯爭相搶購，被視為是海洛因磚的「名牌」。

近年以綠色包裝的、角落分別寫上「A」、「中」兩字的海洛因磚浮上檯面，以低於雙獅牌價格搶市，純度不比雙獅牌差，近年在市場崛起，一塊海洛因磚重為375克，價格由市場供需浮動，一塊多為數十萬至數百萬不等。

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台中市一名男子在月初路倒，檢警意外查扣市價10億元的海洛因磚，以及4把手槍及子彈。示意圖／本報資料照
台中市一名男子在月初路倒，檢警意外查扣市價10億元的海洛因磚，以及4把手槍及子彈。示意圖／本報資料照

台中市 槍枝 毒品

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