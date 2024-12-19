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台中男嬰被父虐母漠視 齊找鄰居打電動 獨留兒傷重不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓夫妻在今年7月間得子，8月間將男嬰接回租屋處照料，但莊僅因男嬰哭鬧，即涉以呼巴掌、高空拋接、大力搖晃等方式施虐，莊妻目睹也未制止或將男嬰送醫，夫妻還獨留男嬰在家3小時，跑去鄰居家打電動，返家時男嬰已無生命跡象，今年9月初不治，檢方聲押莊獲准，近日偵結依傷害致死、過失致死等罪起訴莊姓夫妻。

檢警調查，莊姓男子（22歲）與吳姓女子（20歲）是新手爸媽，今年7月間吳女才產下男嬰，今年8月間二人將男嬰接回租屋處照料，但莊不顧男嬰當時僅是出生10多天的嬰兒，腦部、頭頸部尚未發育完全，十分脆弱，僅因男童哭鬧，加上認為若男童哭鬧，妻子就會接手照料，因此從今年8月5日至24日，陸續對男嬰施虐10次。

莊男會把男嬰放在大腿處，以右手呼巴掌3至4下，或用手反覆拍打男嬰頭部，還會以雙手大力左右搖晃、高空拋接，甚至是以手指掐捏男嬰耳朵，造成雙耳多處開放性傷口、顱內出血、雙眼視網膜出血等傷勢，莊犯行時，莊妻曾目睹，但未制止、送醫，或通報警政、社政單位介入。

今年8月25日晚間9時許，莊姓夫妻見男嬰入睡後，將男嬰獨留在租屋處，二人前往林姓鄰居家打電動、聊天，直至26日凌晨才返家，不過男嬰當時已無呼吸心跳，送醫急救。

今年9月6日晚間6時許，男嬰因顱內出血、大腦水腫缺氧、急性肺泡肺炎等併發症，傷重不治，院方認為男嬰新舊傷雜陳，頭部有遭外力擊打跡象，依法通報警方介入調查。

台中地檢署近日偵結，認定莊涉犯家暴傷害致死罪、吳女涉犯過失致死罪，偵結起訴，全案將移審台中地院國民法官審理，莊在偵查時已被檢方認定犯罪嫌疑重大，聲押獲准。

台中市一名男嬰遭父親虐待送醫不治，台中地檢署依傷害致死、過失致死起訴男童父母。圖／AI生成
台中市一名男嬰遭父親虐待送醫不治，台中地檢署依傷害致死、過失致死起訴男童父母。圖／AI生成

鄰居 電動

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